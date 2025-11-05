Два пассажирских самолета ушли на запасные аэродромы в ЯНАО

Ветер в Новом Уренгое помешал посадке двух самолетов Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) не принял два пассажирских рейса из Тюмени и Новосибирска из-за сложных метеоусловий. Самолетам пришлось садиться в Салехарде и Нижневартовске, сообщает telegram-канал аэропорта.

«Сегодня в Новом Уренгое — сильный ветер с порывами до 14 м/с. Аэропорт работает штатно, поддерживаем готовность к приему воздушных судов, оперативно обслуживаем рейсы. Однако метеоусловия внесли некоторые коррективы в расписание — экипажи двух самолетов приняли решение уйти на запасной аэродром», — говорится в сообщении канала «Аэропорт Нового Уренгоя имени Губкина».