Два пассажирских самолета ушли на запасные аэродромы в ЯНАО

Ветер на Ямале не позволил приземлиться двух бортам из Тюмени и Новосибирска
05 ноября 2025 в 13:39
Ветер в Новом Уренгое помешал посадке двух самолетов

Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) не принял два пассажирских рейса из Тюмени и Новосибирска из-за сложных метеоусловий. Самолетам пришлось садиться в Салехарде и Нижневартовске, сообщает telegram-канал аэропорта. 

«Сегодня в Новом Уренгое — сильный ветер с порывами до 14 м/с. Аэропорт работает штатно, поддерживаем готовность к приему воздушных судов, оперативно обслуживаем рейсы. Однако метеоусловия внесли некоторые коррективы в расписание — экипажи двух самолетов приняли решение уйти на запасной аэродром», — говорится в сообщении канала «Аэропорт Нового Уренгоя имени Губкина». 

По данным источника, борт, следующий рейсом YC-9735 Тюмень — Новый Уренгой, приземлился в Салехарде. А рейс S7-5335 Новосибирск — Новый Уренгой завершился в Нижневартовске. Пассажирам и встречающим предлагается уточнять актуальное время прилета и вылета всех рейсов на онлайн-табло аэропорта.

