Два пассажирских самолета ушли на запасные аэродромы в ЯНАО
Ветер в Новом Уренгое помешал посадке двух самолетов
Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба
Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) не принял два пассажирских рейса из Тюмени и Новосибирска из-за сложных метеоусловий. Самолетам пришлось садиться в Салехарде и Нижневартовске, сообщает telegram-канал аэропорта.
«Сегодня в Новом Уренгое — сильный ветер с порывами до 14 м/с. Аэропорт работает штатно, поддерживаем готовность к приему воздушных судов, оперативно обслуживаем рейсы. Однако метеоусловия внесли некоторые коррективы в расписание — экипажи двух самолетов приняли решение уйти на запасной аэродром», — говорится в сообщении канала «Аэропорт Нового Уренгоя имени Губкина».
По данным источника, борт, следующий рейсом YC-9735 Тюмень — Новый Уренгой, приземлился в Салехарде. А рейс S7-5335 Новосибирск — Новый Уренгой завершился в Нижневартовске. Пассажирам и встречающим предлагается уточнять актуальное время прилета и вылета всех рейсов на онлайн-табло аэропорта.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!