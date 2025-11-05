К 173-летию Дмитрия Мамина-Сибиряка: тест на знание биографии и творчества писателя
6 ноября 2025 года Дмитрию Мамину-Сибиряку исполнилось бы 173 года
Фото: Pub by A F Marks, St Petersburg, 1915. Polnoe sobranie sochineni (free pdf from archive.org)/wikipedia.org/Общественное достояние
Урал — суровый край, полный тайн и легенд. Именно он стал главным источником вдохновения для Дмитрия Мамина-Сибиряка. В честь 173-летия со дня рождения писателя предлагаем окунуться в мир его самобытного творчества. Знаете ли вы, что «Аленушкины сказки» он написал для своей тяжело больной дочери? Пройди тест URA.RU, и проверь, насколько хорошо тебе знакомы судьба и наследие автора, которые он подарил русской литературе.
