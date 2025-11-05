Жители ЯНАО требуют властей обустроить ветеринарную клинику

Жителям Лабытнанги тяжело возить питомцев в Салехард Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) требуют властей обустроить государственную ветеринарную клинику. Больных питомцев приходится возить в Салехард из-за недостаточного количества оборудования в местной ветклинике, сообщили ямальцы в соцсетях.

«В ветеринарной клинике полностью отсутствует оборудование, и даже сделать какой-либо анализ своему домашнему питомцу невозможно. По этой причине приходится вести животных в ветеринарную клинику Салехарда. Но что делать в ситуации, когда переправа закрыта, а твоему питомцу не смогли поставить определенный диагноз из-за отсутствия оборудования, и приходится лечить всеми возможными препаратами с надеждой на улучшения? Может, стоит нашу единственную ветеринарную клинику обустроить нужным оборудованием?», — написал анонимно автор в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях ямальцы поддержали автора отметив, что проблема заключается и в отсутствии компетентных врачей. По словам горожан, с больными питомцами тяжело добираться до Салехарда. «Согласна с автором. Очень тяжело ездить в ветклинику в Салехард. Очень хотелось бы, чтобы у нас открылась платная клиника с хорошими врачами и оборудованием», — написала Елена Владимировна. «Для начала в нашу ветеринарку нужны квалифицированный специалисты. Те, которые там работают сейчас, даже ногти собаке подстричь не могут!», — добавила жительница с ником «Nastasy Alekseevna».

