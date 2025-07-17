Что можно и что нельзя класть в компост: советы опытного садовода

Компост — это бесплатный «турбо-заряд» для грядок, который делает землю жирной и урожай богатым. Но бросать в компост все подряд — ошибка, за которую можно заплатить гнилью, сорняками и болезнями на огороде. Что класть, что нельзя и как ухаживать за компостом, чтобы урожай был в два раза больше, URA.RU рассказала садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.
Что такое компост им зачем он нужен
Компост — это органическое удобрение, которое получают из остатков растений и других природных материалов. Это переработанные листья, трава, овощные очистки и другие природные отходы, которые под действием микроорганизмов и червей превращаются в полезную землю — темную, рыхлую и богатую питательными веществами.
Компост используют для:
- улучшения структуры почвы,
- насыщения земли гумусом и микроэлементами,
- удержания влаги в грядках,
- увеличения биологической активности почвы.
По мнению экспертов, компост улучшает структуру почвы, помогает ей лучше удерживать влагу и обеспечивает растения важными элементами питания. Главное — правильно собирать материалы для компоста: нельзя класть мясо, рыбу, молочные продукты и жирное, иначе масса начнет гнить и привлекать вредителей. Чтобы компост работал эффективно, его нужно держать влажным и периодически перемешивать, обеспечивая доступ кислорода.
Как часто делать компост
Компостирование — это не разовая акция, а непрерывный процесс в любом живом огороде. Как только появляются органические отходы (ботва, трава, пищевые остатки) — их сразу отправляют в компост. Оптимально делать закладки в компост каждые 7–14 дней слоями (зеленые отходы, коричневая масса, земля). Так в куче всегда поддерживается активное разложение.
Компост дозревает в среднем 3–6-12 месяцев в зависимости от температуры, влажности и состава. Если хотите всегда иметь готовый компост, организуйте две кучи: одна наполняется, вторая дозревает. Осенью компостную кучу оставляют под зиму, открывая ее для доступа талой воды, что ускоряет перепревание. Весной она готова к внесению в грядки и под деревья.
Что класть в компост: список от опытного садовода
Садовод Светлана Самойлова рассказала URA.RU, что в компост она отправляет все, что может перепреть: отработанную землю из теплицы, которую меняет каждые два-три года, снимая верхний слой толщиной 10-15 сантиметров. В компост идут и отходы с кухонного стола — очистки картофеля, банановой шкурки, мандаринов, апельсинов, свеклы.
«Эти отходы я сушу и отправляю именно в компост, а не на грядку или под кусты смородины и крыжовника. Все должно перепреть и превратиться в гумус», — говорит садовод.
Также в компост кладет яичную скорлупу, которую предварительно измельчает вручную, опилки, картон, сорняки после прополки, траву после газонокосилки.
«Компост — это не просто компостная яма, как иногда ошибочно думают. Он должен формироваться на поверхности земли, где происходят процессы перепревания, а не гниения», — указала эксперт.
Если компост делать в глубокой яме, начнется гниение с неприятным запахом и вредителями. Для удобства компост обычно делают в специальных коробах — конструкциях из досок или других материалов высотой не более метра.
«У меня на участке три таких короба, каждый с двумя отсеками и дверцами, — рассказывает Самойлова. — В один отсек закладываю свежие остатки, во втором уже беру готовый компост. Такой подход позволяет постоянно поддерживать процесс и экономит время».
Что нельзя класть в компост
При этом Светлана выделяет ряд исключений. Она старается не класть в компост мощные, плохо перепевающие корни сныти, особенно если их много, а также цветущую мокрицу — семена трав созревают даже в выдернутом состоянии и сохраняют всхожесть до восьми лет.
«Цветущую мокрицу в компост ни в коем случае не кладу — складываю ее в отдельную кучку», — предупреждает эксперт.
Кроме того, нельзя класть глянцевую бумагу. «Глянец — не перепревает, значит, в компост не идет. Пластиковые этикетки от чайных пакетиков и синтетические чайные пакетики — тоже нет. Кости от брюха карпа — они не успевают перепреть за два-три месяца, и ими можно пораниться», — перечисляет она.
Правила укладки компоста: «компост — это слоеный пирог»
Компост — это по сути слоеный пирог, где необходимо чередовать органические фрагменты слоями ровной толщины, не более 10-15 сантиметров, говорит эксперт.
В ее списке для слоев — земля, опилки, листва, трава, картон, навоз (любого, кроме кроличьего — его нужно перепревать не менее трех лет, иначе он может сжечь растения), зола, сорняки. Также она добавляет костную и рыбную муку, а также удобрения с истекшим сроком годности — как жидкие, так и в гранулах.
Кстати, по словам Самойловой, гранулированные удобрения с истекшим сроком годности можно смело класть и в грядки. А вот органические удобрения, которые хранились зимой при минусовой температуре, лучше отправлять в компост — после морозов они, скорее всего, потеряли свои свойства.
Важные детали для хорошего компоста
Особенно хорошо садоводу кладется картонная упаковка от яиц — она улучшает продувание между слоями, благодаря чему компост перепревает быстрее. На дно компоста Светлана советует обязательно класть картон, чтобы полезные вещества и соки не уходили в землю, а задерживались. Вскоре картон тоже перегниет и станет частью перегноя.
Больные растения и болезни в компосте: не бойтесь
Садовод уверяет, что в компост отправляет даже ботву томатов с признаками фитофторы, листья плодовых деревьев осенью, падалицу и мумифицированные плоды, которые хорошо пересыпает золой.
«Я абсолютно не опасаюсь отправлять больные листья в компост. Настоящий компост — это топка с высокой температурой, при которой споры грибковых болезней не выживают», — поясняет она.
Правильно приготовленный компост в районе 22 градусов, а над ним может даже подниматься пар — признак активного перепревания.
Как ускорить созревание компоста
Для ускорения перепревания в жару садовод советует поливать компост не реже двух раз в неделю из шланга и внимательно следить, чтобы он был влажным. «Можно полить настоем травы — это природный, бесплатный ускоритель», — советует Самойлова.
После того как компост заполнен, его закрывают пленкой. Если закладка происходит осенью, пленку снимают на зиму, чтобы слои пропитывались талой водой. Но в целом, даже закрытый компост поливают, иногда шланг просовывают под пленку.
Оптимальный размер и конструкция компоста
Оптимальный размер компоста — не выше метра. Стенки должны быть с продухами, то есть не из сплошного материала, например, не из шифера или пластика.
«Компост должен напоминать конюшню: между досками должны быть просветы 10–20 сантиметров, тогда он созреет быстрее», — делится опытом садовод.
Как избежать запаха и грызунов
Чтобы компост не источал запах и не привлекал грызунов, после закладки кухонных отходов садовод засыпает их слоем опилок, земли или закрывает сорняками.
«Отходы с кухонного стола и другие привлекательные вещи не должны оставаться на поверхности, их нужно сразу прикрывать. Тогда никакого запаха не будет», — резюмирует Самойлова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.