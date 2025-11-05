Нефтеперерабатывающий завод в ЯНАО начнет производство полезной кислоты
Завод будет производить сырье для химической промышленности, а также для фармацевтики
В Тарко-Сале (ЯНАО) Пуровский нефтеперерабатывающий завод будет производить адипиновую кислоту — компонент для выпуска полиамидов, полиуретанов и высокотехнологичных материалов. Их используют в косметологии и фармацевтике. Проект впервые в России реализуют группа компаний «Комплексное обеспечение регионов» и Пуровский НПЗ, сообщают в окружном правительстве.
«Пуровский нефтеперерабатывающий завод станет площадкой для первого в России производства адипиновой кислоты. Группа компаний „Комплексное обеспечение регионов“ и Пуровский нефтеперерабатывающий завод реализуют совместный стратегический проект национального значения в рамках государственной программы импортозамещения Минпромторга», — говорится в релизе на сайте правительства округа.
Инициатива входит в федеральный проект «Развитие производства химической продукции» национального проекта «Новые материалы и химия». «Уверен, что участие в программе позволит закрыть важное направление в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета в сфере производства химических компонентов», — подчеркнул генеральный директор ГК «КОР» Кирилл Каратыш. По его словам, проект имеет национальное значение, поскольку сегодня Россия полностью зависит от импорта адипиновой кислоты.
Томский инжиниринговый химико-технологический центр совместно с Институтом органической химии имени Зелинского проведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до конца 2026 года. На основе полученных данных будет запущена пилотная установка в научных центрах. Проектирование и строительство производственных объектов планируют начать в 2027 году и завершить в течение четырех лет. Готовое производство сможет выпускать до 20 тысяч тонн адипиновой кислоты ежегодно.
Адипиновая кислота применяется в фармацевтической, косметической и химической промышленности. Ее используют при производстве лекарств, кремов, шампуней, пластика, полимеров, полиграфической бумаги и картона высокого качества, красителей, чистящих средств, морозостойких смазочных материалов, кожи и текстиля.
Глава Пуровского района Кирилл Трапезников отметил, что расширение производства создаст дополнительные рабочие места для местного населения. «Пуровский нефтеперерабатывающий завод — одно из ключевых предприятий нашего района, которое обеспечивает земляков рабочими местами», — сказал он.
Пуровский НПЗ работает с 2018 года и является одним из ключевых предприятий района. На заводе трудится свыше 150 квалифицированных специалистов, ежегодно привлекаются до тысячи человек из подрядных организаций. Предприятие специализируется на переработке нефтяного сырья объемом около 200 тысяч тонн в год.
