Нефтеперерабатывающий завод в ЯНАО начнет производство полезной кислоты

В Тарко-Сале (ЯНАО) Пуровский нефтеперерабатывающий завод будет производить адипиновую кислоту — компонент для выпуска полиамидов, полиуретанов и высокотехнологичных материалов. Их используют в косметологии и фармацевтике. Проект впервые в России реализуют группа компаний «Комплексное обеспечение регионов» и Пуровский НПЗ, сообщают в окружном правительстве.

«Пуровский нефтеперерабатывающий завод станет площадкой для первого в России производства адипиновой кислоты. Группа компаний „Комплексное обеспечение регионов“ и Пуровский нефтеперерабатывающий завод реализуют совместный стратегический проект национального значения в рамках государственной программы импортозамещения Минпромторга», — говорится в релизе на сайте правительства округа.

Инициатива входит в федеральный проект «Развитие производства химической продукции» национального проекта «Новые материалы и химия». «Уверен, что участие в программе позволит закрыть важное направление в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета в сфере производства химических компонентов», — подчеркнул генеральный директор ГК «КОР» Кирилл Каратыш. По его словам, проект имеет национальное значение, поскольку сегодня Россия полностью зависит от импорта адипиновой кислоты.

Томский инжиниринговый химико-технологический центр совместно с Институтом органической химии имени Зелинского проведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до конца 2026 года. На основе полученных данных будет запущена пилотная установка в научных центрах. Проектирование и строительство производственных объектов планируют начать в 2027 году и завершить в течение четырех лет. Готовое производство сможет выпускать до 20 тысяч тонн адипиновой кислоты ежегодно.

Адипиновая кислота применяется в фармацевтической, косметической и химической промышленности. Ее используют при производстве лекарств, кремов, шампуней, пластика, полимеров, полиграфической бумаги и картона высокого качества, красителей, чистящих средств, морозостойких смазочных материалов, кожи и текстиля.

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников отметил, что расширение производства создаст дополнительные рабочие места для местного населения. «Пуровский нефтеперерабатывающий завод — одно из ключевых предприятий нашего района, которое обеспечивает земляков рабочими местами», — сказал он.