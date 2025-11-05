Раз в 28 лет: редкое астрономическое явление можно увидеть на Ямале
Суперлуние ожидается в ночь с 5 на 6 ноября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В ночь с 5 на 6 ноября 2025 года жители Ямала станут свидетелями астрономического события, которое повторится только через 28 лет. Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние в 356,8 тысячи километров, что создаст впечатляющий оптический эффект увеличения размера спутника. Об этом сообщает окружной департамент природных ресурсов в социальной сети VK.
«В это время Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние в 356,8 тысячи километров. Если повезет с ясной погодой, северяне смогут насладиться этим впечатляющим зрелищем в полной мере», — говорится в сообщении ведомства.
Такое явление, известное как Суперлуние, происходит, когда полнолуние совпадает с перигеем — точкой орбиты Луны, ближайшей к нашей планете. По данным источника, предыдущее такое Суперлуние наблюдалось 14 ноября 2016 года, а следующее произойдет только в 2053 году.
Астрономы отмечают, что во время Суперлуния спутник Земли кажется примерно на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем обычное полнолуние. Явление будет видно на всей территории Ямала при условии ясного неба. Жители северных регионов смогут наблюдать за ним невооруженным глазом без использования специального оборудования. Лучше всего Суперлуние будет видно в момент восхода или захода Луны, когда она находится ближе к горизонту, что создает дополнительный оптический эффект увеличения.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!