Раз в 28 лет: редкое астрономическое явление можно увидеть на Ямале

Суперлуние ожидается в ночь с 5 на 6 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ночь с 5 на 6 ноября 2025 года жители Ямала станут свидетелями астрономического события, которое повторится только через 28 лет. Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние в 356,8 тысячи километров, что создаст впечатляющий оптический эффект увеличения размера спутника. Об этом сообщает окружной департамент природных ресурсов в социальной сети VK.

«В это время Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние в 356,8 тысячи километров. Если повезет с ясной погодой, северяне смогут насладиться этим впечатляющим зрелищем в полной мере», — говорится в сообщении ведомства.

Такое явление, известное как Суперлуние, происходит, когда полнолуние совпадает с перигеем — точкой орбиты Луны, ближайшей к нашей планете. По данным источника, предыдущее такое Суперлуние наблюдалось 14 ноября 2016 года, а следующее произойдет только в 2053 году.

