Ямал завершает переселение из миллиона квадратных метров аварийного фонда

Власти Ямала завершают программу переселения северян из одного миллиона квадратных метров ветхого жилья, которую губернатор Дмитрий Артюхов поставил перед регионом в 2019 году. За семь лет из аварийных домов переехали около 62 тысяч ямальцев — 23 тысячи семей получили новые квартиры, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. В планах властей — строительство одного миллиона «квадратов» жилья.

«Задача поставлена губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в 2019 году. За семь лет расселено порядка 23 тысяч семей, около 62 тысяч ямальцев переехали в новые квартиры», — говорится в релизе окружных властей. По данным источника, лидерами по расселению стали Ноябрьск, Новый Уренгой и Пуровский район, где жилищные условия улучшили для девяти тысяч семей.

«Семь лет назад мы поставили себе цель — расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. Это была непростая задача, но за каждой сотней метров — новая жизнь ямальских семей, в комфортных и современных квартирах. Все наши новые микрорайоны — благоустроенные, с необходимой инфраструктурой в шаговой доступности», — отметил Артюхов.

По его словам, регион не останавливается на достигнутом и планирует строительство еще одного миллиона квадратных метров капитального жилья. На днях очередное вручение ключей состоялось в Тарко-Сале в микрорайоне Южный, полностью предназначенном для расселения аварийного фонда. За два года здесь разместились около 750 семей.

Ямальцы могут воспользоваться выплатой за аварийное жилье и приобрести новую квартиру не только в округе, но и за его пределами. Программа «Сотрудничество» позволяет переехать в Тюменскую область.

Также в округе действует программа «Мой дом»: средства выплаты за аварийное жилье можно вложить в покупку нового жилья, строящегося по договору долевого участия, или использовать в качестве первоначального взноса для ипотеки. При этом размер выкупной стоимости для собственников увеличен за счет применения повышающего коэффициента.

По итогам прошлого года Ямал достиг рекордных показателей возведения жилья, превышающих результаты последних трех десятилетий. Ввод составил 332 тысячи квадратных метров.