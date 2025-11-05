Бизнесмен из Екатеринбурга избежал преследования по подозрению в даче взятки
Уголовное дело бывшего зама новоуренгойской школы ушло в суд
В Новом Уренгое (ЯНАО) расследовали уголовное дело против бывшей заместительницы директора по административно-хозяйственной работе одной из местных школ. Женщину обвиняют в получении взятки в размере 40 тысяч рублей за незаконное содействие при заключении муниципальных контрактов, сообщает telegram-канал СК России по ЯНАО.
«По данным следствия, в 2021 году обвиняемая в период работы в должности заместителя директора по административно-хозяйственной работе одной из школ Нового Уренгоя получила от директора коммерческой организации из Екатеринбурга взятку в сумме 40 тысяч рублей за способствование в заключении муниципальных контрактов на поставку товаров с нарушением действующего законодательства о контрактной системе, и общее покровительство при дальнейшем сотрудничестве», — говорится в сообщении окружного следкома.
Благодаря проплаченной лояльности завхоза фирма заключила со школой как минимум 18 договоров без проведения конкурсных процедур на общую сумму свыше четырех миллионов рублей.
Материалы дела ушли в суд для рассмотрения. Обвиняемая написала явку с повинной и активно сотрудничала со следствием при раскрытии и расследовании дела. Обвиняемой грозит ответственность по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Статья предусматривает наказание за получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере.
Это не первый случай коррупции в сфере муниципальных закупок на Ямале. В 2024 году суд приговорил бывшую сотрудницу контрактной службы администрации Муравленко к штрафу в размере 2,1 млн рублей за незаконное получение денежных средств и имущества от предпринимателей в течение пяти лет в обмен на содействие в заключении контрактов с учреждениями образования на выгодных условиях.
