Сотрудники детской школы искусств в поселке ЯНАО получат три миллиона рублей

Власти ЯНАО выделили три миллиона рублей на поощрение сотрудников Детской школы искусств поселка Харп (городской округ Лабытнанги, ЯНАО). Их учреждение было признано лучшим на Ямале по итогам конкурса. Соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«О предоставлении в 2025 году иной дотации... Предоставить в 2025 году иную дотацию из окружного бюджета бюджету городского округа город Лабытнанги ЯНАО округа в размере три миллиона рублей на поощрение победителя ежегодного конкурса лучших отраслевых достижений муниципальных управленческих команд по номинации „Лучшая детская школа искусств“», — написано в документе.