Тест на фильм «Человек с бульвара Капуцинов»: насколько хорошо вы помните картину

6 ноября исполняется 85 лет легендарному режиссеру Алле Суриковой. Она создала более 60 фильмов. Один из самых популярных — фильм «Ищите женщину», снятый по пьесе французского драматурга Робера Тома. Картина «Будьте моим мужем», рассказывающая историю курортного романа, также полюбилась зрителям. Триумфом творчества Суриковой стала картина «Человек с бульвара Капуцинов». Эта пародия на американские вестерны покорила зрителей блестящим актерским составом во главе с Андреем Мироновым. Фильм посмотрели свыше 60 миллионов зрителей. Предлагаем вспомнить сюжет этой картины. Для этого нужно ответить на 10 вопросов.