Тест на фильм «Человек с бульвара Капуцинов»: насколько хорошо вы помните картину

Тест на знание фильма «Человек с бульвара Капуцинов»
05 ноября 2025 в 14:00
Фильм «Человек с бульвара капуцинов» вышел в 1987 году

Фото: Russian / Global Look Press

6 ноября исполняется 85 лет легендарному режиссеру Алле Суриковой. Она создала более 60 фильмов. Один из самых популярных — фильм «Ищите женщину», снятый по пьесе французского драматурга Робера Тома. Картина «Будьте моим мужем», рассказывающая историю курортного романа, также полюбилась зрителям. Триумфом творчества Суриковой стала картина «Человек с бульвара Капуцинов». Эта пародия на американские вестерны покорила зрителей блестящим актерским составом во главе с Андреем Мироновым. Фильм посмотрели свыше 60 миллионов зрителей. Предлагаем вспомнить сюжет этой картины. Для этого нужно ответить на 10 вопросов.

