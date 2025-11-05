Жители ЯНАО остались без продуктов в праздничные дни

В некоторых магазинах отсутствовала молочка Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) остались без продуктов в праздничные дни. Как рассказали корреспонденту URA.RU горожане, в крупных сетевых магазинах несколько дней не работала служба доставки.

«Не смогла заказать продукты в супермаркете „Пятерочка“ на протяжении всех выходных, со 2 по 4 ноября. Доставка всегда на паузе была. Возможности сходить в магазин у нас не было, просто остались без еды», — рассказала Татьяна.

Аналогичная ситуация произошла и с супермаркетом «Магнит». При этом на полках этих магазинов отсутствовали продукты. «Я все праздничные дни пытался купить продукты через доставку. Но доставка стояла на паузе постоянно. Побывал в нескольких магазинах „Магнит“, но продуктов нужных не было. Мясо и молочку купить так и не смог»,- добавил Виктор.

