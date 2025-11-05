Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Жители ЯНАО остались без продуктов в праздничные дни

Жители Нового Уренгоя не смогли купить продукты из-за проблем с доставкой
05 ноября 2025 в 13:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В некоторых магазинах отсутствовала молочка

В некоторых магазинах отсутствовала молочка

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) остались без продуктов в праздничные дни. Как рассказали корреспонденту URA.RU горожане, в крупных сетевых магазинах несколько дней не работала служба доставки.

«Не смогла заказать продукты в супермаркете „Пятерочка“ на протяжении всех выходных, со 2 по 4 ноября. Доставка всегда на паузе была. Возможности сходить в магазин у нас не было, просто остались без еды», — рассказала Татьяна.

Аналогичная ситуация произошла и с супермаркетом «Магнит». При этом на полках этих магазинов отсутствовали продукты. «Я все праздничные дни пытался купить продукты через доставку. Но доставка стояла на паузе постоянно. Побывал в нескольких магазинах „Магнит“, но продуктов нужных не было. Мясо и молочку купить так и не смог»,- добавил Виктор.

Продолжение после рекламы

Агентство направило запросы представителям супермаркетов «Магнит» и «Пятерочка» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не поступили.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал