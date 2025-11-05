Российские военные начали зачистку двух населенных пунктов в ДНР
05 ноября 2025 в 14:12
Фото: © URA.RU
ВС РФ ведут зачистку от украинских боевиков населенных пунктов. Зачищают пункты Гнатовка и Рог в ДНР. Освобождены 24 здания.
