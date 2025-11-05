Логотип РИА URA.RU
В Эстонии задержали пророссийского блогера Беседина

ERR: в Эстонии задержан блогер Беседин за антигосударственную деятельность
05 ноября 2025 в 16:47
Беседин подозревается в якобы антигосударственной деятельности против Эстонии

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Полиция безопасности Эстонии задержала пророссийского блогера и журналиста-документалиста Олега Беседина по подозрению в антигосударственной деятельности. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. Задержание произошло в рамках расследования, которое ведется правоохранительными органами страны.

"Блогер Олег Беседин, являющийся создателем популярной группы "Таллиннцы" в социальной сети <...> был задержан 4 ноября сотрудниками Полиции безопасности (КаПо) по подозрению в ненасильственной деятельности направленной против Эстонской Республики", — сказано в сообщении ERR.

Беседина также подозревают в нарушении санкций Евросоюза. В частности, в передаче материалов подсанкционным российским СМИ. За первое нарушение журналисту может быть назначено наказание в форме тюремного заключения продолжительностью от двух до пятнадцати лет, за повторное — денежное взыскание либо лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в Эстонии 13 октября был задержан бывший парламентарий латвийского сейма и член Рижской думы Алексей Росликов. Основанием для задержания послужила его позиция в защиту русского языка. Ранее, 5 июня, во время парламентских слушаний по декларации «Об устранении лингвистических последствий» предполагаемой «русификации», проводившейся в Латвии в советский период, Росликов публично заявил о том, что русский язык является для него родным. Данное выступление повлекло за собой возбуждение уголовного дела против депутата. Ему инкриминируется содействие Российской Федерации в действиях, направленных против республики, а также разжигание межнациональной ненависти и вражды, пишет RT.

