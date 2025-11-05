В Эстонии задержали пророссийского блогера Беседина

Беседин подозревается в якобы антигосударственной деятельности против Эстонии Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Полиция безопасности Эстонии задержала пророссийского блогера и журналиста-документалиста Олега Беседина по подозрению в антигосударственной деятельности. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR. Задержание произошло в рамках расследования, которое ведется правоохранительными органами страны.

"Блогер Олег Беседин, являющийся создателем популярной группы "Таллиннцы" в социальной сети <...> был задержан 4 ноября сотрудниками Полиции безопасности (КаПо) по подозрению в ненасильственной деятельности направленной против Эстонской Республики", — сказано в сообщении ERR.

Беседина также подозревают в нарушении санкций Евросоюза. В частности, в передаче материалов подсанкционным российским СМИ. За первое нарушение журналисту может быть назначено наказание в форме тюремного заключения продолжительностью от двух до пятнадцати лет, за повторное — денежное взыскание либо лишение свободы сроком до пяти лет.

