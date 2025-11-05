Жена Гозмана*, обвиненная в контрабанде, уехала в Израиль

Гозман* подтвердил переезд его супруги в Израиль в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Марина Егорова, супруга политика Леонида Гозмана* (признан в РФ иностранным агентом), переехала в Израиль. Об этом рассказал адвокат женщины Михаил Бирюков. В отношении Егоровой возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей.

Отмечается, что женщина уехала в Израиль, где проживает ее супруг. Факт переезда получил официальное подтверждение от ее защитника. Кроме того, об этом сообщил Гозман* в своих социальных сетях, подчеркнув, что выезд был осуществлен в полном соответствии с законодательством.

"Подтверждаю", — сказал Бирюков в разговоре с РИА Новости. При этом защитник отказался от иных комментариев по этой ситуации.

Продолжение после рекламы

В отношении Егоровой было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за контрабанду. Согласно имеющейся информации, летом 2023 года на российско-эстонской границе был задержан водитель, который осуществлял транспортировку имущества, принадлежащего Гозману* и Егоровой. В числе перевозимых вещей находились предметы, экспорт которых требовал получения соответствующего разрешения от Министерства культуры Российской Федерации. Что касается самого Гозмана*, то он был осужден в России заочно к 8,5 годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о ВС РФ.