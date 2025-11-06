Власти Сургута отменили два рейса маршрутных такси

В Сургуте отменили два поселковых маршрута - № 69 и № 12

В Сургуте (ХМАО) отменили два поселковых маршрута из-за низкого пассажиропотока. Рейсы № 69 — «Лесной — магазин Москва» и № 12 — «Гидростроитель — Юность» перестают курсировать, сообщила мэрия муниципалитета.

«В связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока по маршрутам № 69 „поселок Лесной — магазин Москва“ и № 12 „поселок Гидростроитель — поселок Юность“ принято решение об отмене регулярных перевозок», — сообщили в администрации. Потребность жителей в общественном транспорте по этим направлениям обеспечена другими муниципальными маршрутами.