Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Власти Сургута отменили два рейса маршрутных такси

06 ноября 2025 в 10:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Сургуте отменили два поселковых маршрута - № 69 и № 12

В Сургуте отменили два поселковых маршрута - № 69 и № 12

Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) отменили два поселковых маршрута из-за низкого пассажиропотока.  Рейсы № 69 — «Лесной — магазин Москва» и № 12 — «Гидростроитель — Юность» перестают курсировать, сообщила мэрия муниципалитета. 

«В связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока по маршрутам № 69 „поселок Лесной — магазин Москва“ и № 12 „поселок Гидростроитель — поселок Юность“ принято решение об отмене регулярных перевозок», — сообщили в администрации. Потребность жителей в общественном транспорте по этим направлениям обеспечена другими муниципальными маршрутами.

По маршруту № 12 продолжают курсировать автобусы № 18 большого класса. Направление «поселок Лесной — магазин Москва» обслуживает маршрут № 49.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал