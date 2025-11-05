Семь человек погибли, трое спаслись: что известно к этому часу о пожаре в СОТ Сургута

В Сургуте на пожаре погибли семь человек, трем удалось спастись Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ночью 5 ноября 2025 года в садоводческом товариществе «Прибрежный-1» под Сургутом произошел страшный пожар. Огонь уничтожил двухэтажный дом и унес жизни семи человек, включая четверых детей. Троим удалось спастись. Агентство URA.RU собрало все известные к этому часу факты о происшествии.

Как развивались события

Сообщение о возгорании поступило в 03:24. На место сразу направили силы сургутского гарнизона пожарной охраны. Пламя быстро охватило двухэтажный деревянный дом площадью 72 квадратных метра. Кровля и межэтажное перекрытие обрушились.

К тушению были привлечены 42 пожарных и 13 единиц техники. Огонь удалось ликвидировать к 05:16 утра. Дом сгорел дотла.

Погибшие и выжившие

По данным следствия, в доме проживала многодетная семья. На момент пожара внутри находились мать, четверо ее детей 2008, 2012, 2014 и 2020 годов рождения, внучка 2023 года рождения, сожитель хозяйки и трое гостей.

Из огня удалось выбраться 17-летней дочери хозяйки, ее другу и сожителю женщины. Тела трех женщин и четырех детей обнаружили во время разборки конструкций. Мужчина, получивший сильные ожоги, находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице.

Реакция властей

Губернатор Югры Руслан Кухарук взял расследование трагедии под личный контроль и поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать им всю необходимую помощь.

Глава Сургута Максим Слепов лично прибыл на место пожара. Власти города провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Реакция силовиков

Следственное управление СКР по ХМАО возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Руководитель окружного следственного управления Михаил Мокшин прибыл в Сургут для координации работы следственно-оперативной группы. Специалисты проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств трагедии. Он поручил доложить о ходе следствия и принятых мерах.

Прокуратура округа организовала проверку исполнения требований пожарной безопасности. Исполняющий обязанности прокурора Югры Альберт Зиганьшин выезжал на место трагедии для координации действий надзорных органов и экстренных служб.

Версии причин

По предварительным данным, пожар начался в помещении бойлерной. Специалисты рассматривают версии неисправности печного оборудования и нарушения правил эксплуатации электроприборов. Окончательные выводы сделают после проведения экспертиз.

В доме не было пожарных извещателей. Семью дважды посещала социальная служба. Представители рассказывали о возможности бесплатно установить пожарные извещатели, но владельцы дома не стали этого делать.

Помощь пострадавшим

В Сургуте организован сбор вещей для семьи, потерявшей жилье. Местное отделение партии «Единая Россия» принимает теплую одежду, постельное белье, полотенца, посуду и другие предметы первой необходимости.

Выжившую 17-летнюю девушку временно разместят в Сургутском районном центре социальной помощи семье и детям, где с ней работает психолог.

Власти города пообещали предоставить пострадавшим временное жилье, помочь восстановить документы и выплатить компенсацию.

Что известно сейчас