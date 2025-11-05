Мошенники или вы: эксперт рассказал, почему банки активно блокируют переводы в 2025

В России переводы с карты на карту могут быть заблокированы банками при подозрительных операциях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С начала осени 2025 года российские граждане столкнулись с неожиданной проблемой: банки начали активнее блокировать переводы между собственными счетами в разных финансовых учреждениях. То, что раньше проходило без вопросов, теперь может привести к заморозке средств на несколько дней. Кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал URA.RU, почему происходят эти блокировки и как граждане могут защитить свои деньги от замораживания.

Блокировка личных счетов и платежей: что изменилось после 1 сентября 2025

«Блокировки платежей и переводов, которые реализуют банки для клиентов, характерны не только для переводов самим себе в другой банк, но и в целом для всех внешних переводов, совершаемых через систему быстрых платежей или по реквизитам счета», — пояснил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, ситуация кардинально изменилась после 1 сентября 2025 года, когда вступили в силу специальные законодательные инновации, связанные с борьбой против мошенничества. Новые нормы дали банкам возможность блокировать практически любую подозрительную транзакцию, которую совершает клиент.

Личный опыт эксперта: как даже свой перевод может быть заблокирован

Сам Андрей Бархота столкнулся с блокировкой весной 2025 года, когда попытался погасить задолженность по кредитной карте одного банка с дебетовой карты другого. Обе карты принадлежали ему, но находились в разных финансовых учреждениях.

«Мне заблокировали этот платеж по двум причинам. Во-первых, он был довольно крупный — больше 50 тысяч рублей. Во-вторых, банк не увидел экономического смысла в этой транзакции. Очень странно перебрасывать с дебетовой карты на кредит деньги, причем в разных банках», — рассказал он.

Однако специалист банка быстро связался с клиентом и запросил разъяснения. Бархота предоставил необходимые документы — условия тарифов по картам, историю похожих транзакций и объяснил экономический смысл операции. Буквально через час счет был разблокирован.

«Но это было весной этого года. После 1 сентября процедура стала намного строже», — добавил эксперт.

Почему банки блокируют переводы

Современные антифрод-системы банков обучены распознавать множество подозрительных паттернов. Система может заподозрить мошенничество, если:

сумма превышает 50 миллионов рублей в месяц (установленный лимит бесплатных переводов на собственные счета в других банках)

операция совершается впервые после длительного периода неактивности

сумма существенно отличается от привычных размеров переводов

перевод осуществляется в необычное время — ночью или рано утром

«Банки пристально на это и смотрят. Если операция совершается впервые, то есть небезосновательное опасение, что она может быть заблокирована», — пояснил Бархота.

Как избежать блокировки своего банковского счета: практические рекомендации эксперта

Бархота предложил несколько конкретных шагов, которые помогут гражданам избежать замораживания своих денег.

Разделите сумму на несколько этапов

«Попробуйте раздробить, сделать меньше суммы, сделать ее в несколько шагов. Часть можно снять наличными, часть переводом, использовать разные банки, но так, чтобы сумма была существенно меньше», — рекомендовал эксперт.

Однако это не означает, что нужно осуществлять десятки мелких переводов подряд — это может вызвать еще большие подозрения.

Обязательно заполняйте поле назначения платежа

Один из самых важных советов от кандидата экономических наук Андрея Бархоты касается заполнения реквизитов перевода. «В процессе отчисления операции очень важно заполнять поле назначения платежа, не игнорировать его. В назначении платежа желательно описывать, кратко, для чего этот платеж нужен, какая экономическая сущность», — отметил он.

Например, если вы планируете совершить покупку с кэшбэком, можно указать: «Перевод для покупки бытовой техники с возвратом кэшбэка». Такая ясность поможет банку понять легитимность операции.

«Тогда вопросов не будет», — уверен эксперт.

Что делать, если заблокировали счет или платеж: действуйте оперативно

Несмотря на все предосторожности, блокировки все равно случаются. В этом случае эксперт советует действовать максимально быстро.

«Очень важно максимально оперативно выйти на связь с банком и объяснить экономический смысл операции. Подтвердите, что вы не находитесь под действием мошенников, предоставьте документы, подтверждающие, что у вас есть экономические основания для этого платежа», — рекомендовал Бархота.

Документы могут включать дефицит средств на счете другого банка, квитанции о планируемой покупке или выписки из других финансовых учреждений.

«Чем раньше и чем более полные доказательства корректности этого платежа вы предоставите, тем быстрее вас разблокируют. Надо понимать, что пока не заблокировали, эти деньги находятся в замороженном состоянии и их нельзя использовать. Поэтому очень важно после 1 сентября на это смотреть более внимательно со всей ответственностью и в случае блокировки, моментально выходить на связь с банком и представлять все необходимые документы», — подчеркнул эксперт.

Что нужно знать о новом законодательстве

Ужесточение контроля связано с требованиями Федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил расширенные полномочия по приостановке подозрительных переводов на срок до десяти дней.