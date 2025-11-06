История и триумф за одну ночь: как Овечкин забросил 900 шайбу и вошел в историю

Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Фото: Илья Московец © URA.RU

Четверг, 6 ноября 2025 года, стал днем, который войдет в анналы истории Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 900-й гол в регулярных чемпионатах, став первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь этой вершины. Исторический момент произошел во втором периоде матча против «Сент-Луиса» на «Кэпитал Уан-Арене», где столичная команда разгромила гостей со счетом 6:1. Овечкин забросил шайбу с разворота, не глядя, что позволило «Вашингтону» прервать серию из четырех поражений подряд и вернуться к победам. Подробнее о ходе матча и рекорде Овечкина — в материале URA.RU.

Сложный старт «Вашингтона» в НХЛ

Сезон 2024-25 для «Вашингтон Кэпиталз» начался не лучшим образом. Несмотря на хороший старт с шестью победами в первых восьми матчах, команда Спенсера Карбери вошла в серьезный кризис. Подряд последовали четыре поражения, результаты которых напоминали болельщикам о проблемах, накопившихся в составе. «Столичные» рухнули на предпоследнее место в Восточной конференции, опережая только «Флориду» по дополнительным показателям.

Одновременно с командными трудностями столкнулся и сам Овечкин. 40-летний форвард по ходу первых 12 матчей сезона забил всего два гола — это повторил его личный антирекорд. Два года назад, в сезоне 2023-24, Великая Восьмерка также отметилась только двумя шайбами в первых 12 встречах, однако тогда она набрала девять очков благодаря результативным передачам. В текущем сезоне ситуация выглядела еще более угрожающей.

При этом Овечкин находился всего в трех шайбах от исторического рубежа в 900 голов. Это достижение казалось неминуемым, однако проблемы со здоровьем в преддверии сезона отразились на его игре. Российский форвард пропустил первые две недели тренировочного лагеря из-за травмы и начал сезон не в полной форме. Сам Овечкин признавал: «Это отстой, когда идет тренировочный лагерь, и ты пытаешься привести себя в форму, но скучаешь по тренировкам, занимаешься вне льда. Впрочем, это все равно процесс. С каждым матчем ты чувствуешь себя все лучше».

Некоторые болельщики «Кэпиталз» теряли терпение, критикуя Овечкина в социальных сетях и утверждая, что он сильно сдал. Однако капитан команды остался спокоен и философичен: «Когда начинаешь думать: 'Ой, ты не забиваешь' или 'Ты забросил всего две шайбы в 12 матчах', ты только оказываешь на себя лишнее давление. Нельзя это делать, нужно выходить на лед и работать в полную силу для команды».

«Вашингтон» против «Сент-Луиса»: обзор матча и рекордная шайба Овечкина

Александр Овечкин — российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз»

«Сент-Луис Блюз» приехал в Вашингтон в еще более плачевном состоянии. Команда Джима Монтгомери выиграла всего один матч в последних восьми встречах и занимала 15-е место в Западной конференции — предпоследнее место во всей лиге. Это было идеальное соперничество для команды, нуждающейся в победе и психологическом прорыве.

С первых минут встречи «Вашингтон» взял ситуацию под контроль. Столичная команда мгновенно оценила слабость гостей и запрессовала «Сент-Луис» в его собственной трети. Около трех минут «кэпиталз» не позволяли «блюзменам» выйти из зоны, создавая град бросков. Голкипер Джордан Биннингтон был буквально завален ударами, а некоторые хоккеисты «Блюз» не могли сменяться на протяжении более двух минут, вынужденные оставаться на льду в «режиме выживания», как выразился комментатор.

Первый период: На 9-й минуте «Вашингтон» открыл счет. Джон Карлсон щелкнул от синей линии, а Том Уилсон мастерски подставил клюшку на пятачке, отправив шайбу в сетку. 1:0 в пользу «столичных». Давление «кэпиталз» несколько спало после гола, и «Сент-Луис» попытался перехватить инициативу. На 14-й минуте Мэтт Рой оставил команду в меньшинстве, но «Блюз» реализовать преимущество не сумели.

Второй период — исторический: На 18-й минуте Овечкин вновь оказался в центре внимания. Капитан «Кэпиталз» подхватил шайбу слева от ворот «Сент-Луиса», развернулся и произвел мощный бросок. Шайба ударилась в штангу и вышла из игры. Болельщики вскочили на ноги, но судьба оказалась жестока.

Однако полноты уже не было. На 23-й минуте второго периода произошел момент, которого так долго ждали болельщики хоккея. Овечкин активно прессинговал Биннингтона, заставив вратаря «Сент-Луиса» ошибиться. Российский форвард клюшкой перехватил передачу голкипера и начал голевую атаку. Овечкин передал шайбу Джейкобу Чикрану, который с района синей линии нанес мощный бросок. Биннингтон совершил сейв, но шайба отскочила вправо, где караулил сам Овечкин.

И вот он — самый важный момент. С разворота, не глядя, без видимых сил, Овечкин бросил с неудобной руки. Шайба полетела в полупустой угол ворот «Сент-Луиса». Гол! Исторический 900-й гол! Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось забить 900 шайб в регулярных чемпионатах. Предыдущий рекордсмен Уэйн Гретцки остановился на отметке 894 голов.

Арена взорвалась. Вся команда «Вашингтона» мгновенно выскочила на лед, чтобы поздравить своего капитана. Первым к Овечкину подоспел Энтони Бовиллье, но вскоре присоединились все остальные. Болельщики «Кэпитал Уан-Арены» встали со своих мест и начали громко аплодировать. Сам Овечкин, ощущая масштаб момента, кинулся на заградительное стекло, чтобы поделиться этим историческим мгновением с болельщиками. Российский форвард ответил им на аплодисменты своими похлопываниями, а на трибунах его поддерживали жена Анастасия и старший сын Сергей.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис выразил свои чувства четкой характеристикой: «900 голов в НХЛ — вершина, достижение которой только Алекс Овечкин мог сделать неизбежным. Ови — талант поколения, преданный лидер, сердце Вашингтона. Поздравляю тебя, Алекс! Какой невероятный момент для тебя, для „Кэпиталз“ и болельщиков по всему миру».

Однако вскоре произошел момент, который добавил курьеза в исторический день. Пока Овечкин обнимался со своими одноклубниками и получал поздравления, голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон — известный своим необычным поведением на льду — предпринял необычный шаг. Известный канадский вратарь попытался похитить историческую шайбу Овечкина.

Камеры запечатлели момент, когда Биннингтон намеренно засовывал драгоценный сувенир куда-то в глубины своей амуниции, рассчитывая, что никто этого не заметит. Видимо, стражу ворот «Блюз» захотелось забрать частичку истории с собой.

Однако рефери оказались бдительны. Судья подъехал к Биннингтону и попросил его вернуть украденное. Ведь эта шайба имеет огромное значение не только для Овечкина, но и для всей НХЛ. Канадцу не осталось ничего другого, как подчиниться. Джордан достал шайбу из своей защиты и передал ее в надежные руки. После этого страсти несколько поутихли.

После горячего момента с шайбой «Вашингтон» продолжил громить «Сент-Луис» с еще большей интенсивностью.

На 24-й минуте второго периода Энтони Бовиллье увеличил преимущество «столичных» до 3:0, забив на передаче все того же Чикрана. На 29-й минуте Джон Карлсон, которому ассистировали Леонард и Фехервари, забил четвертый гол. На 36-й минуте Бовиллье оформил дубль, сделав счет 5:0.

«Сент-Луис» не смог оказать серьезного сопротивления. Единственный гол гостей забросил российский форвард Алексей Торопченко на 40-й минуте в режиме игры в меньшинстве, красиво бросив с бэкхенда, как и сам Овечкин. Это было 5:1.

На 49-й минуте третьего периода Том Уилсон на передаче Сандина и ван Римсдайка оформил дубль, завершив разгром со счетом 6:1.

Таким образом, «Вашингтон» крупно разобрался с «Сент-Луисом», прервав серию из четырех подряд поражений. Это была именно та победа, которая была нужна команде для психологического прорыва.

Историческое значение 900-й шайбы Овечкина

Овечкин был признан первой звездой матча. Вторая звезда досталась его товарищу по команде Джону Карлсону, который набрал 2 очка (1+1). Третьей звездой назван Энтони Бовиллье с его двумя голами.

Нельзя не отметить, что гол Овечкина был не просто историческим с точки зрения количества. Это была прекрасно исполненная атака: активный прессинг, перехват, пас, возвращение в игру и завершение со сложной ситуации. Эффектный, красивый гол, достойный такого момента.

Кроме того, шайба стала для Овечкина 138-й победной в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ — он обновил рекорд лиги по количеству решающих голов. Путь от 800-го до 900-го гола Овечкин преодолел всего за 200 матчей. Это означает, что он забивал в среднем в каждой второй встрече.

Церемония в честь 900-й шайбы Овечкина

«Вашингтон» объявил, что специальная предматчевая церемония в честь 900-го гола Овечкина состоится 27 ноября по московскому времени перед домашним матчем с «Виннипегом Джетс». На этой же церемонии будут отмечены 1500 матчей в карьере Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги прокомментировала историческое достижение коротко и емко: «Он сделал это! Александр Овечкин — первый игрок, забивший 900 голов!»

Вашингтон в НХЛ в сезоне 2025/2026: турнирное положение и расписание матчей

В ночь с 5 на 6 ноября 2025 года Овечкин забил 900-ю шайбу в матче против «Сент-Луиз Блюз»

Для «Вашингтона» эта победа 6:1 имела огромное психологическое значение. «Кэпиталз» прервали черную полосу из четырех поражений подря. «Столичные» показали, что они способны доминировать, создавать множество опасных моментов и реализовывать их. «Сент-Луис» же потерпел восьмое поражение в последних девяти играх, окончательно закрепившись на дне таблицы.

После этой победы «Вашингтон» улучшил свою позицию в Восточной конференции. «Кэпиталз» имеют в активе 7 побед в 13 матчах — 15 очков. Они занимают 8-е место в Восточной конференции, отставая от лидеров «Монреаля», «Нью-Джерси» и других команд. Хотя «столичные» и опустились в подвал конференции, они все еще имеют возможность вернуться в борьбу за верхние строчки турнирной таблицы.