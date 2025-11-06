В ХМАО мужчина выпрыгнул со второго этажа, спасаясь от пожара

В Нижневартовске ранним утром сгорел гараж Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) ранним утром произошел пожар в гараже, где едва не взорвался газ. Спасаясь от огня, мужчина выпрыгнул со второго этажа, сообщили в региональном МЧС.

«На пожаре в гараже, где была угроза взрыва газового баллона, пострадал мужчина 1983 года рождения, получив многочисленные травмы в результате самоспасания со второго этажа. Он госпитализирован», — следует из сообщения в ведомстве.

В результате пожара также повреждена внутренняя отделка помещения и личные вещи владельца. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливается.

Продолжение после рекламы