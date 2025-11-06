Логотип РИА URA.RU
В ХМАО мужчина выпрыгнул со второго этажа, спасаясь от пожара

06 ноября 2025 в 10:34
В Нижневартовске ранним утром сгорел гараж

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) ранним утром произошел пожар в гараже, где едва не взорвался газ. Спасаясь от огня, мужчина выпрыгнул со второго этажа, сообщили в региональном МЧС. 

«На пожаре в гараже, где была угроза взрыва газового баллона, пострадал мужчина 1983 года рождения, получив многочисленные травмы в результате самоспасания со второго этажа. Он госпитализирован», — следует из сообщения в ведомстве. 

В результате пожара также повреждена внутренняя отделка помещения и личные вещи владельца. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) при пожаре в двухэтажном дачном доме погибли женщина и дети. Трагедия произошла в ночь на 5 ноября 2025 года.

