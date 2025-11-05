Какие праздники отмечают 7 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 7 ноября 2025 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пятница, 7 ноября, в мире связана с рисованием на запотевших окнах и холодцом. В России отмечается сразу пять праздников, три из которых связаны с советской властью. Православные верующие чтят память святых мучеников Маркиана и Мартирия, в народе — Дедовские плачи. В эту дату родились Мария Склодовская-Кюри, Лев Троцкий, Рина Зеленая, Александр Бродский, Альбер Камю, Давид Гетта и Оксана Фандера. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 7 ноября 2025 года

День рисования на запотевшем стекле

Один из самых теплых и забавных неофициальных праздников — День рисования на запотевшем стекле отмечают 7 ноября. Он посвящен спонтанному творчеству, которое не требует ни кистей, ни красок — лишь немного вдохновения и дыхания на холодное окно.

Запотевшее стекло — идеальный холст для мгновенного искусства. Кто-то рисует сердечко или солнце, кто-то пишет «Не грусти» или «Я скучаю». Эти простые послания похожи на короткий разговор с самим собой или с неизвестным прохожим, которому тоже хочется немного тепла.

В этот день можно нарисовать что угодно — смайлик, котенка, звезду, пожелание добра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Психологи считают, что такие рисунки помогают снять стресс и выразить эмоции. Это не просто игра — это способ ощутить момент, побыть «здесь и сейчас». Ведь изображение на стекле живет всего несколько минут, а значит, не требует совершенства, а лишь искренности.

Праздник появился благодаря пользователям соцсетей, которые стали делиться фотографиями своих рисунков. Идея быстро распространилась, превратившись в символ радости и внутренней свободы. Главное в этот день — позволить себе немного творчества.

День холодца

День холодца — неофициальный, но любимый праздник гурманов России, Беларуси, Украины и Молдовы. Холодец, или студень, — традиционное славянское блюдо с вековой историей, готовят из свинины или говядины с чесноком, хреном и специями. Рецепт прост, недорогие ингредиенты делают его доступным, а длительное застывание позволяет блюду храниться долго.

Считается, что популяризовал холодец Петр I, оценивший вкус и простоту блюда. Оно не только сытное, но и полезное: содержит коллаген, витамины A и B, минералы и аминокислоты, укрепляющие суставы и иммунитет. Сегодня праздник отмечают за семейным столом и в ресторанах, соревнуясь в приготовлении традиционного студня или необычных вариантов из птицы и оленины с ягодами.

Российские праздники 7 ноября 2025 года

День Октябрьской революции 1917 года

В Петрограде 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года произошло вооруженное восстание, в результате которого была свергнута власть Временного правительства и установлена Власть Советов.

С 1918 по 1991 год 7 ноября отмечалось как главный государственный праздник — День Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день проходили демонстрации, парады и массовые народные гулянья. Даже во время войны 1941 года парад на Красной площади не отменили — он стал символом мужества и веры в Победу.

После распада СССР праздник утратил прежнее значение. В 1995 году он был переименован в День согласия и примирения, а в 2004 году стал Днем воинской славы России — в память о параде 1941 года. С 2005 года выходным днем вместо него стало 4 ноября — День народного единства.

Это событие стало началом новой эпохи и определило дальнейшее развитие страны Фото: Илья Московец © URA.RU

Сегодня 7 ноября остается памятной датой, напоминающей о переломных событиях 1917 года, изменивших судьбу страны и всего мира. В Беларуси и Киргизии этот день по-прежнему празднуют как День Октябрьской революции.

День согласия и примирения в России

7 ноября связано с событиями Октябрьской революции 1917 года, которая изменила ход российской истории. В СССР этот день отмечался как годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

После распада Союза праздник сохранили: в 1996 году указом президента Бориса Ельцина он был переименован в День согласия и примирения. Его цель — объединить общество и преодолеть противоречия между сторонниками разных взглядов.

С 2005 года 7 ноября перестало быть выходным: вместо него установлен День народного единства (4 ноября). Тем не менее, дата остается памятной и символизирует уважение к истории, стремление к единству и гражданскому миру.

День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году

День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году отмечается 7 ноября. Этот день установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года. Парад прошел во время битвы за Москву, когда немецкие войска были близко к столице. Решение провести его принял И.В. Сталин, несмотря на угрозу бомбардировок. Командовал парадом генерал-лейтенант П.А. Артемьев, принимал Маршал С.М. Буденный.

С 2003 года в честь парада проводится ежегодный торжественный марш на Красной площади с участием ветеранов и курсантов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Парад начался в 8 утра в сильную метель, участвовали более 28 000 человек, 160 танков, 140 орудий и техника. После торжественного марша войска сразу ушли на фронт. Событие подняло боевой дух армии и народа, продемонстрировав несгибаемый дух СССР.

День российского пейнтбола

Ежегодно 7 ноября в России отмечают День пейнтбола — праздник для всех любителей активного отдыха и адреналина. В этот день проходят открытые тренировки, соревнования и показательные выступления профессиональных игроков.

Изначально подобное оружие использовали американские ковбои и канадские лесорубы, чтобы отмечать животных и деревья. Первые игры с краской прошли в США в 1981 году, а спустя несколько лет появились безопасные желатиновые шары, легко смывающиеся водой. Это сделало пейнтбол популярным видом активного отдыха.

Пейнтбол — это командная игра, в которой участники стреляют друг в друга шариками с краской из пневматических маркеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России первая игра состоялась 7 ноября 1992 года в подмосковном пансионате «Полет». В ней участвовали 30 человек, а организовали мероприятие Алексей Арсеньев и Юрий Цыганков при поддержке американца Тьерри Аттриджа, который привез в страну первые маркеры и шары. Уже в 1996 году была создана Российская федерация пейнтбола, и игра официально получила статус вида спорта.

День вытрезвителя

День вытрезвителя — праздник, посвященный проблеме алкоголизма и популяризации трезвого образа жизни отмечается 7 ноября. История вытрезвителей в России началась в 1902 году с открытия первого приюта для нетрезвых в Туле. В СССР система получила развитие: с 1931 года в Ленинграде открылся первый советский вытрезвитель, а с 1940 года учреждения подчинялись МВД. Там пьяных граждан приводили в чувство, выявляли хронических алкоголиков и при необходимости направляли на лечение.

С распадом СССР вытрезвители закрылись, и их функции легли на больницы и полицию, что вызвало проблемы с безопасностью и обслуживанием пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня праздник напоминает о важности здорового образа жизни, трезвости и поддержке людей с алкогольной зависимостью. В этот день проводят уроки здоровья, мастер-классы и лекции, направленные на профилактику пьянства и пропаганду осознанного отношения к алкоголю.

Православный праздник 7 ноября 2025 года

На иконах святую изображают с развернутым свитком, на котором записаны слова из Блаженств: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» Фото: Alsto911/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

День памяти праведной Тавифы Иоппийской

День памяти праведной Тавифы Иоппийской отмечается 7 ноября (25 октября по церковному календарю). Тавифа жила в I веке в Иоппии (современная Яффа) и принадлежала к христианской общине. Она была добродетельной и милосердной, всю жизнь помогала бедным и вдовам, творила милостыню.

Когда Тавифа тяжело заболела и умерла, жители Иоппии послали за апостолом Петром, который находился в Лидде. Петр пришел к телу праведницы, помолился и воззвал: «Тавифа, встань!» Она воскресла совершенно здоровой, что стало чудом, описанным в книге Деяний (9:36–42). Многие свидетели этого события уверовали во Христа.

Праведная Тавифа считается символом милосердия и вестницей всеобщего воскресения. На Святой Земле в Яффе существует храм во имя апостола Петра и праведной Тавифы, который был основан в XIX веке для паломников из России. Храм и подворье Русской духовной миссии служат местом молитвы и заботы о соотечественниках.

На иконах святую изображают с развернутым свитком, на котором записаны слова из Блаженств: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», отражающие ее жизнь и подвиг милосердия.

День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия

День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия отмечается 7 ноября. Маркиан был чтецом, а Мартирий — иподиаконом в Константинопольском соборе и также служил секретарями патриарха Павла Исповедника. Когда ариане изгнали и убили патриарха, они пытались склонить Маркиана и Мартирия на свою сторону, предлагая золото и кафедры, но мученики твердо исповедовали Православие.

Молитвами святых верующие исцелялись от болезней, а в Константинополе они стали покровителями юристов и нотариусов Фото: wikipedia.org/Общественное достояние

За верность Христу они были приговорены к смерти: после молитвы к Господу они спокойно приняли мученическую кончину (около 355 года). Их тела были благоговейно погребены, а позже мощи перенесены по указанию святого Иоанна Златоуста в специальную церковь.

Народный праздник 7 ноября 2025 года

Дедовские плачи

По народно-христианскому календарю7 ноября отмечается праздник Дедовские плачи. Название праздника связано с погодными особенностями ноября: часто идут дожди и снег, что символически воспринималось как плач природы.

Люди в этот день выражали скорбь о своих умерших близких, совмещая ритуал с наведением порядка на кладбищах и приготовлением поминальных столов. Считалось, что память о предках помогает живым справляться с трудностями, а забота о сиротах и бедных приносит благословение и защиту.

В этот день люди вспоминают умерших родственников и друзей, совершают обряды памяти и стараются помочь нуждающимся Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Главной традицией праздника был ритуальный плач: женщины и девушки вспоминали умерших родственников, дальних и близких, сопровождая воспоминания причитаниями и слезами. После посещения кладбищ дома накрывали поминальные столы с блюдами, которые любили усопшие, и приглашали нуждающихся к трапезе. Мужчины укрепляли кресты, чинили ограды, а женщины приводили дом в порядок, помогали бедным и сиротам.

В этот день люди отказывались от веселья, шумных праздников и развлечений Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Приметы и поверья 7 ноября

В народе к погоде и явлениям природы относились с особым вниманием: например, осадки в виде снега или дождя в народных поверьях интерпретировались как скорбь природы, разделяющей печаль с людьми.

Положение опавших осиновых листьев служило своеобразным предсказанием: если они лежали «лицевой» стороной кверху, следовало ожидать суровой зимы, если книзу — мягкой и теплой. Порывистый ветер указывал на приближение непогоды, а тусклое свечение звезд предвещало похолодание. Утренний туман рассматривался как предвестник кратковременного повышения температуры.

Сильное и громкое чириканье пернатых трактовалось как признак скорого наступления морозов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Считается, что правильное соблюдение традиций приносило благополучие, а помощь сиротам и нуждающимся в этот день непременно возвращалась к человеку удачей и защитой от несчастий.

Чего нельзя делать 7 ноября

Смеяться или веселиться — это могло привлечь несчастья.

— это могло привлечь несчастья. Отказывать нуждающимся или сиротам — считалось грехом и могло навлечь беды.

Есть хлеб торговцам — это сулило плохую торговлю.

— это сулило плохую торговлю. Сидеть без дела или лениться — к долгам и финансовым трудностям.

Заниматься рукоделием (шитье, вязание) — якобы «зашивают удачу».

(шитье, вязание) — якобы «зашивают удачу». Обманывать или красть — особенно у сирот, — считалось страшным грехом.

Гадать, читать заговоры или посещать знахарок — это могло вызвать болезни или неудачи.

Плакать на подушку запрещалось в этот день — считалось, что слезы перейдут к следующему, кто на ней спит, и принесут плохие сны Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

