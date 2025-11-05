В Ханты-Мансийске устроят вечер романса в духе 19 века

В программе концерта — камерные романсы и фортепианные миниатюры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В выходные жители Ханты-Мансийска смогут выбрать между интеллектуальной битвой и музыкальным путешествием в 19-ый век. Любителей романса ждут фортепианные миниатюры и камерная атмосфера старого времени. А для тех, кто ищет чудеса и приключения, в кинотеатрах — новые семейные премьеры. Подробности — в афише URA.RU.

8 ноября

«СВОЯК» — квиз с характером

«Культштаб», 19:00

Классические квизы здесь не уважают — говорят, они «уволились, как только услышали про эту игру». «СВОЯК» — это микс традиций легендарной «Своей игры», искромётного юмора, хаоса в нужной пропорции и реального испытания для ваших знаний и реакций. Вас ждут нестандартные вопросы, напряжённые баталии умов и моменты, когда всё решает один-единственный ответ. Формат рассчитан на командную игру: объединяйтесь втроём-четвером и боритесь за звание Своячка. Ведущий вечера — Вусал Османов. Билеты: 500 рублей.

9 ноября

Концерт «Легенды русского романса» (12+)

КТЦ «Югра-Классик», 17:00

Вечер, наполненный атмосферой музыкальных салонов 19 века. На сцене — Инна Черных, Василий Сердышов и Ирина Плотникова: слушателей ждут камерные романсы и фортепианные миниатюры, звучавшие в гостиных русской интеллигенции. В программе — Глинка, Алябьев, Варламов, Чайковский, Рахманинов, Аренский, Римский-Корсаков и Рубинштейн. Это концерт для тех, кто ценит тонкую поэзию, изящество мелодий и магию живого исполнения. Билеты: 500–900 рублей.

Что смотреть в кино 8–9 ноября

«Алиса в Стране чудес» (6+) — музыкальное фэнтези

Мир, где нет времени и солнце не садится, но реальность гораздо тревожнее сказки. Пятнадцатилетняя Алиса попадает в страну, где никто из близких её не узнаёт, и единственный путь домой — пройти почти мифический путь взросления. Слёзы, волшебный лес, опасности, лавины и первая любовь — всё, что положено настоящему приключению.

В ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов и другие. Сеансы в Kinostar: 540 рублей.

«Горыныч» (6+) — семейная сказка-приключение

Моряк Алексей Алёхин внезапно оказывается в сказочном княжестве — и вместе с маленьким драконом Горынычем втягивается в череду подвигов. Спасти князя от хандры, победить силача Бамбулу, обезвредить предателей и не забыть про принцессу — задач хватит на несколько жизней. Юмор, магия, дракон, который уверен, что моряк — его мама, и приключения без передышки. Лёгкий, тёплый фильм для семейного просмотра.