В Ханты-Мансийске устроят вечер романса в духе 19 века
В программе концерта — камерные романсы и фортепианные миниатюры
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В выходные жители Ханты-Мансийска смогут выбрать между интеллектуальной битвой и музыкальным путешествием в 19-ый век. Любителей романса ждут фортепианные миниатюры и камерная атмосфера старого времени. А для тех, кто ищет чудеса и приключения, в кинотеатрах — новые семейные премьеры. Подробности — в афише URA.RU.
8 ноября
«СВОЯК» — квиз с характером
«Культштаб», 19:00
Классические квизы здесь не уважают — говорят, они «уволились, как только услышали про эту игру». «СВОЯК» — это микс традиций легендарной «Своей игры», искромётного юмора, хаоса в нужной пропорции и реального испытания для ваших знаний и реакций. Вас ждут нестандартные вопросы, напряжённые баталии умов и моменты, когда всё решает один-единственный ответ. Формат рассчитан на командную игру: объединяйтесь втроём-четвером и боритесь за звание Своячка. Ведущий вечера — Вусал Османов. Билеты: 500 рублей.
9 ноября
Концерт «Легенды русского романса» (12+)
КТЦ «Югра-Классик», 17:00
Вечер, наполненный атмосферой музыкальных салонов 19 века. На сцене — Инна Черных, Василий Сердышов и Ирина Плотникова: слушателей ждут камерные романсы и фортепианные миниатюры, звучавшие в гостиных русской интеллигенции. В программе — Глинка, Алябьев, Варламов, Чайковский, Рахманинов, Аренский, Римский-Корсаков и Рубинштейн. Это концерт для тех, кто ценит тонкую поэзию, изящество мелодий и магию живого исполнения. Билеты: 500–900 рублей.
Что смотреть в кино 8–9 ноября
«Алиса в Стране чудес» (6+) — музыкальное фэнтези
Мир, где нет времени и солнце не садится, но реальность гораздо тревожнее сказки. Пятнадцатилетняя Алиса попадает в страну, где никто из близких её не узнаёт, и единственный путь домой — пройти почти мифический путь взросления. Слёзы, волшебный лес, опасности, лавины и первая любовь — всё, что положено настоящему приключению.
В ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов и другие. Сеансы в Kinostar: 540 рублей.
«Горыныч» (6+) — семейная сказка-приключение
Моряк Алексей Алёхин внезапно оказывается в сказочном княжестве — и вместе с маленьким драконом Горынычем втягивается в череду подвигов. Спасти князя от хандры, победить силача Бамбулу, обезвредить предателей и не забыть про принцессу — задач хватит на несколько жизней. Юмор, магия, дракон, который уверен, что моряк — его мама, и приключения без передышки. Лёгкий, тёплый фильм для семейного просмотра.
В ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Роман Курцын и другие. Сеансы в Kinostar: 540 рублей.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!