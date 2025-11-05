Собачья шерсть для фронта: волонтеры ХМАО связали носки бойцам СВО

Амбассадором акции стал питомец приюта по кличке Вольт Еремеевич Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) собрали теплую партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Волонтеры движения «Дай лапу» отправили в зону СВО теплые носки, связанные из шерсти собак. Об этом сообщает телеканал «Югра» в telegram-канале.

«Из Сургута накануне в зону СВО отправилась еще одна необычная гуманитарная помощь. Волонтеры движения „Дай лапу“ передали для наших бойцов теплые носки из собачьей шерсти», — пишут в посте.

Амбассадором акции стал питомец приюта по кличке Вольт Еремеевич. Этим летом для добровольцев организовали специальный мастер-класс, где их научили создавать пряжу из вычесанной собачьей шерсти.

