Собачья шерсть для фронта: волонтеры ХМАО связали носки бойцам СВО

Волонтеры ХМАО отправили бойцам СВО носки из шерсти собак приюта
06 ноября 2025 в 01:59
Амбассадором акции стал питомец приюта по кличке Вольт Еремеевич

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) собрали теплую партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Волонтеры движения «Дай лапу» отправили в зону СВО теплые носки, связанные из шерсти собак. Об этом сообщает телеканал «Югра» в telegram-канале.

«Из Сургута накануне в зону СВО отправилась еще одна необычная гуманитарная помощь. Волонтеры движения „Дай лапу“ передали для наших бойцов теплые носки из собачьей шерсти», — пишут в посте.

Амбассадором акции стал питомец приюта по кличке Вольт Еремеевич. Этим летом для добровольцев организовали специальный мастер-класс, где их научили создавать пряжу из вычесанной собачьей шерсти.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО расширили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Поправки в региональное законодательство предусматривают дополнительные социальные гарантии.

