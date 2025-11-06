Охотник из ХМАО предстанет перед судом за убийство лося

Убийство лося обернулось уголовным делом в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Сургута (ХМАО) грозит тюремный срок за незаконную охоту на лося. Об этом сообщает полиция Югры.

«Весной 53-летний мужчина застрелил лося вблизи одного из садоводческих товариществ. Обвиняемому грозит уголовное наказание, которое предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — рассказали в ведомстве.

После нескольких выстрелов мужчина убедился в гибели лося и покинул место происшествия, чтобы найти инструменты для разделки туши — мясо он планировал использовать в пищу. Вернувшись на место преступления он встретил полицейских.

В результате преступных действий югорчанина государству был причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей. В ходе расследования сургутянин признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Дальнейшую судьбу охотника решит суд.