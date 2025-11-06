Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Охотник из ХМАО предстанет перед судом за убийство лося

06 ноября 2025 в 11:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Убийство лося обернулось уголовным делом в ХМАО

Убийство лося обернулось уголовным делом в ХМАО

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Сургута (ХМАО) грозит тюремный срок за незаконную охоту на лося. Об этом сообщает полиция Югры.   

«Весной 53-летний мужчина застрелил лося вблизи одного из садоводческих товариществ. Обвиняемому грозит уголовное наказание, которое предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — рассказали в ведомстве.

После нескольких выстрелов мужчина убедился в гибели лося и покинул место происшествия, чтобы найти инструменты для разделки туши — мясо он планировал использовать в пищу. Вернувшись на место преступления он встретил полицейских. 

Продолжение после рекламы

В результате преступных действий югорчанина государству был причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей. В ходе расследования сургутянин признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Дальнейшую судьбу охотника решит суд. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО регулярно возбуждают уголовные дела в отношении браконьеров. С января — свыше 70 дел за нарушения правил рыболовства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал