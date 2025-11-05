В Сургуте выступит рок-группа «Ария»
Фото: Дарья Попова © URA.RU
Эти выходные в Сургуте (ХМАО) обещают быть насыщенными для тех, кто ценит живую музыку, яркие эмоции и атмосферу культурных открытий. На сценах города — премьеры филармонических программ, эмоциональная неоклассика, рок-концерт в честь юбилея «Арии» и искренний стендап. Подробности — в афише URA.RU.
8 ноября
Концерт «Three Sticks. Ожившие полотна» (6+)
«Камертон», 19:00
Музыкальная группа Three Sticks и Семён Хананаев приглашают в путешествие, где звук и живопись становятся единым дыханием. Зрители увидят, как классические полотна Моне, Ван Гога, Айвазовского оживают под музыку Эйнауди, Дебюсси, Циммера и Хисаиши.
Первое отделение — неоклассика и импрессионизм на фоне выдающихся картин, второе — авторская программа, где режут тишину ритмы маримбы, струнных, электроники и ударных. Билеты: 2 400–3 700 рублей.
Премьера программы «Музыкальные метаморфозы» (12+)
Сургутская филармония, 18:00
Это вечер открытия для тех, кто любит редкие инструменты и виртуозное исполнение. На сцене — уникальный солист России на эуфониуме, московский музыкант Олег Абрамов, и Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». Зрители услышат многогранный голос эуфониума: бархатный, глубокий, лиричный, но способный на яркие, стремительные пассажи.
В программе — оригинальные композиции и переосмысленные мировые хиты, от лирики до танцевальных ритмов и саундтреков из кинофильмов. Билеты: 800–1 000 рублей.
9 ноября
Концерт группы «Ария» (12+)
«Вавилон», 20:00
Легенды русского рока отмечают 40 лет мощно и с размахом. Праздничный тур — это громовые гитары, фирменный вокал и бесконечный драйв.
На сцене — лучшие хиты и особенное юбилейное световое шоу. Билеты: 3 500–8 000 рублей.
Премьера программы «Благословим любовь» (12+)
Сургутская филармония, 17:00
Хоровая капелла «Светилен» приглашает на вечер, посвящённый самому светлому чувству — любви. Прозвучат романсы и песенная лирика на стихи поэтов 20 века — от Высоцкого и Вознесенского до Рождественского и Евтушенко. Билеты: 700 рублей.
Стендап Александра Малого (18+)
Brooklyn Bowl, 20:00
Стендап Саши Малого — это ироничные истории о жизни, отношениях, поездках и попытках быть взрослым. Он шутит дерзко, но по-доброму, сопротивляется пафосу и всегда говорит так, что вроде смешно, но немного больно. На сцене — энергия импровизации, живое общение с залом и фирменная харизма. Билеты: 1 950–2 700 рублей.
