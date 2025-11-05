В Сургуте выступит рок-группа «Ария»

Группа «Ария» приедет в Сургут в рамках юбилейного тура Фото: Дарья Попова © URA.RU

Эти выходные в Сургуте (ХМАО) обещают быть насыщенными для тех, кто ценит живую музыку, яркие эмоции и атмосферу культурных открытий. На сценах города — премьеры филармонических программ, эмоциональная неоклассика, рок-концерт в честь юбилея «Арии» и искренний стендап. Подробности — в афише URA.RU.

8 ноября

Концерт «Three Sticks. Ожившие полотна» (6+)

«Камертон», 19:00

Музыкальная группа Three Sticks и Семён Хананаев приглашают в путешествие, где звук и живопись становятся единым дыханием. Зрители увидят, как классические полотна Моне, Ван Гога, Айвазовского оживают под музыку Эйнауди, Дебюсси, Циммера и Хисаиши.

Первое отделение — неоклассика и импрессионизм на фоне выдающихся картин, второе — авторская программа, где режут тишину ритмы маримбы, струнных, электроники и ударных. Билеты: 2 400–3 700 рублей.

Продолжение после рекламы

Премьера программы «Музыкальные метаморфозы» (12+)

Сургутская филармония, 18:00

Это вечер открытия для тех, кто любит редкие инструменты и виртуозное исполнение. На сцене — уникальный солист России на эуфониуме, московский музыкант Олег Абрамов, и Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». Зрители услышат многогранный голос эуфониума: бархатный, глубокий, лиричный, но способный на яркие, стремительные пассажи.

В программе — оригинальные композиции и переосмысленные мировые хиты, от лирики до танцевальных ритмов и саундтреков из кинофильмов. Билеты: 800–1 000 рублей.

9 ноября

Концерт группы «Ария» (12+)

«Вавилон», 20:00

Легенды русского рока отмечают 40 лет мощно и с размахом. Праздничный тур — это громовые гитары, фирменный вокал и бесконечный драйв.

На сцене — лучшие хиты и особенное юбилейное световое шоу. Билеты: 3 500–8 000 рублей.

Премьера программы «Благословим любовь» (12+)

Сургутская филармония, 17:00

Хоровая капелла «Светилен» приглашает на вечер, посвящённый самому светлому чувству — любви. Прозвучат романсы и песенная лирика на стихи поэтов 20 века — от Высоцкого и Вознесенского до Рождественского и Евтушенко. Билеты: 700 рублей.

Стендап Александра Малого (18+)

Brooklyn Bowl, 20:00