В Нижневартовске готовят ретро-вечер и экскурсию с воображаемой лопатой

В Нижневартовске людей серебряного возраста приглашают на ретро-вечер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В предстоящие выходные в Нижневартовске пройдут нетривиальные спектакли, оригинальные экскурсии и патриотическая выставка. О самых заметных событиях — в обзоре URA.RU.

Суббота, 8 ноября

Спектакль «Убегая от себя»

«Дворец искусств», 19:00

Драматический спектакль «Убегая от тебя» покажет на сцене «Дворца искусств» театр «Бенефис». Это постановка о том, как трудно найти своего человека и еще труднее не потерять его. На сцене развернется история любви, герои спектакля каждый день делают выбор — быть вместе или расстаться, доверять или защищаться, любить или убегать. Но от самого себя убежать невозможно! Режиссёрский почерк постановки — тонкая ирония, честность, узнаваемые жизненные ситуации и хрупкая, но дерзкая надежда. Цена билет 2-4 тысячи рублей.

Выставка «Обыкновенный нацизм»

«Дворец искусств», в течение дня

В фойе четвертого этажа «Дворца искусств» продолжает свою работу выставка «Обыкновенный нацизм». Выставка посвящена истории зарождения нацизма, борьбе с неонацизмом и специальной военной операции на Донбассе. Бесплатно, возрастное ограничение 18+

Продолжение после рекламы

Спектакль Дон Кихот

Городской драматический театр, 18:00

Драмтеатр приглашает на спектакль-фантазию по мотивам романа Мигеля де Сервантеса. Действие разворачиваются в доме культуры села Верхней Ламанчи Мадридской области. Ответственная директриса Валенсия Реал Мадридовна, фермер Педро Петрович Петров, библиотекарша Евдокия Тобольтовна готовы день и ночь рассказывать гостям о подвигах знаменитого литературного персонажа. Но что, если живой Дон Кихот вдруг окажется среди них? Спектакль пройдет без антракта, цена билета 1000-1200 рублей.

Воскресенье, 9 ноября

Танцевальный ретро-вечер

«Центр национальных культур», 16.00

В ЦНК пройдет танцевальный ретро-вечер для представителей старшего поколения, ветеранов, старожилов города. В программе — танцы, песни в исполнении творческих коллективов центра и самих участников мероприятия, викторина, посвященная 95-летию образования Югры, творческие конкурсы, хороводы. Вход бесплатный.

Экскурсия «История с лопатой»

Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева, с 11.00-19.00

Жили ли в Югре динозавры? Сколько весил мамонт и когда здесь появились первые люди? Ответы на вопросы получат участники интерактивной экскурсии «История с лопатой». Она для тех, кто мечтал в детстве стать археологом и найти затерянный город или останки древних животных. Стоимость билета от 170 рублей.

Музыкальный спектакль «На том же месте, в тот же час»

Нижневартовский драматический театр, 18.00

Актеры театра расскажут историю северян, у которых все идет не по плану -поезда не едут, самолёты не летят, им приходится выбирать между работой и любовью, искать новые способы договориться со временем. Но они не унывают и поют. На сцене прозвучат ностальгические хиты 90-х в исполнении артистов.

Мастер-класс «Чашки-милашки»

Творческая студия «Алиса Керамика», 15.00