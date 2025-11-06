Солнце снова в ударе: какой силы будет магнитная буря 7 ноября 2025, прогноз

Прогноз магнитной активности 7 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Лаборатория солнечной астрономии опубликовала тревожный прогноз для жителей России и Европы. На 7 ноября 2025 года прогнозируется мощная магнитная буря. По данным ученых, геомагнитная активность достигнет уровня, который потребует особого внимания от метеочувствительных людей и операторов критической инфраструктуры. Подробнее в материале URA.RU

Солнечная активность в начале ноября 2025

Текущая неделя отличается повышенной солнечной активностью, которая и является причиной грядущих магнитных потрясений. За период с 5 по 6 ноября 2025 года астрономы зафиксировали целую серию солнечных вспышек различной интенсивности, которые уже оказывают влияние на магнитосферу Земли.

В четверг, 6 ноября, произошло пять вспышек класса С и выше. Среди них особое внимание привлекают две вспышки класса М — наиболее мощные из зафиксированных. Первая вспышка класса М8.6 началась в 00:52 утра, достигла максимальной интенсивности в 01:07 и завершилась в 01:16 в области 4274. Вторая мощная вспышка класса М1.16 произошла позже: началась в 07:17, максимум пришелся на 07:31, окончание — на 07:39.

Помимо вспышек класса М, на Солнце наблюдались три вспышки класса С — менее мощные, но все еще значительные геомагнитные события. Вспышка класса С3.8 возникла в области 4274 (в 03:04-03:23), вспышка класса С2.5 в области 4275 (в 05:52-06:13) и вспышка класса С3.17 (в 05:52-06:22). Вспышек класса Х, наиболее опасного уровня, сегодня не зафиксировано.

Индекс солнечной активности по последним данным за 48 часов достигает значения, отражающего повышенную активность светила. На фоне этих солнечных событий происходит накопление энергии в магнитосфере Земли, которое неминуемо выльется в магнитные бури в ближайшие дни.

Магнитная буря 7 ноября 2025: Прогноз, сила и вероятность

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, 7 ноября грядет серьезное геомагнитное возмущение. Вероятность развития полноценной магнитной бури составляет 61%. При этом вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 25%, а вероятность спокойной магнитосферы — всего лишь 14%.

По шкале Кр, которая измеряет геомагнитную активность, буря достигнет индекса 7,33 — это соответствует категории G3.3. Такой уровень означает сильное геомагнитное возмущение, которое может вызвать широкий спектр последствий для различных систем и организмов на Земле.

Для Московского региона и других средних широт России буря будет ощущаться с особой интенсивностью. Прогнозный индекс Ap на 7 ноября составит 20 единиц, что превышает спокойное состояние магнитосферы. Индекс солнечного потока F10.7 останется на уровне 130, что также указывает на сохранение активности.

По оценкам ученых, максимальная активность магнитной бури ожидается в течение суток 7 ноября. Это означает, что все эффекты, связанные с геомагнитным возмущением, будут наиболее выраженными именно в этот день.

Что представляют собой магнитные бури и почему они опасны

Магнитная буря — это глобальное возмущение магнитного поля Земли, вызванное взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Когда на Солнце происходят вспышки (как те, что мы наблюдаем на этой неделе), они выбрасывают огромные потоки заряженных частиц в космос. Эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем, создавая возмущения.

Геомагнитные бури классифицируются по шкале от G1 (слабая) до G5 (экстремальная). Буря категории G3.3, прогнозируемая на 7 ноября, относится к сильным возмущениям. Она может вызвать сбои в работе спутников, помехи в радиосвязи, нарушения в электросетях и, что важно для многих людей, оказать влияние на самочувствие метеочувствительных лиц.

Как защитить себя и снизить влияние магнитных бурь

Хотя человечество не может остановить магнитные бури, существуют меры, которые помогут минимизировать их воздействие. Для метеочувствительных людей, которые испытывают головные боли, скачки давления, бессонницу и другие симптомы во время геомагнитных возмущений, рекомендуется принять несколько профилактических мер.

В первую очередь, следует получить консультацию у врача и, если необходимо, заранее подготовить необходимые медикаменты. На период ожидаемого возмущения желательно избегать стресса, тяжелых физических нагрузок и резких изменений режима дня. Организм должен находиться в максимально спокойном состоянии.

Рекомендуется увеличить потребление жидкости, особенно чистой воды, так как магнитные возмущения влияют на водно-солевой баланс организма. Полноценный сон и отдых на 7 ноября становятся приоритетом. Некоторые люди замечают улучшение самочувствия при сокращении времени, проведенного перед экранами и электрическими приборами.