В ХМАО водитель пропускал на повороте автомобиль и попал в ДТП
ДТП случилось у дома №5 улицы Салманова в Нижневартовске
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Нижневартовске (ХМАО) у дома №5 на улице Салманова произошла авария. Столкновение двух легковых автомобилей случилось вечером 5 ноября. Об этом сообщают местные жители в telegram-канал «ЧП Нижневартовск».
«Момент аварии в ипотечке у дома Салманова, 5. Есть пострадавшие», — передают очевидцы. На месте работали ДПС и скорая помощь.
На опубликованном видео видно, как черный автомобиль остановился. Водитель пропускал другую машину, после чего в него сзади врезалась белая легковушка. Информация о количестве и состоянии пострадавших, а также подробности произошедшего уточняются.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе (ХМАО) на 43-м километре трассы «подъезд к г. Когалыму» 3 ноября произошло смертельное ДТП. 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!