В ХМАО водитель пропускал на повороте автомобиль и попал в ДТП

ДТП случилось у дома №5 улицы Салманова в Нижневартовске Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) у дома №5 на улице Салманова произошла авария. Столкновение двух легковых автомобилей случилось вечером 5 ноября. Об этом сообщают местные жители в telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

«Момент аварии в ипотечке у дома Салманова, 5. Есть пострадавшие», — передают очевидцы. На месте работали ДПС и скорая помощь.

На опубликованном видео видно, как черный автомобиль остановился. Водитель пропускал другую машину, после чего в него сзади врезалась белая легковушка. Информация о количестве и состоянии пострадавших, а также подробности произошедшего уточняются.

