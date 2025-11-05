В ХМАО закроют переправу через Обь из-за установки моста
В ХМАО устанавливают понтонный мост через Обь
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
В Нижневартовском районе ХМАО с 6 ноября временно прекратит работу переправа через Обь на Орехово-Ермаковское месторождение. Это связано с завершением навигационного периода и установкой понтонного моста.
«В связи с закрытием навигационного периода и началом осеннего ледостава на реке Обь, в любой из дней в период с 6 по 15 ноября возможно закрытие переправы на Орехово-Ермаковское месторождение для установки наплавного моста. Переправа возобновит работу после завершения работ», — сообщила мэрия Нижневартовского района на официальном сайте.
До закрытия переправа продолжит работать. С 5 ноября паромы будут курсировать только в светлое время суток из-за ухудшения погодных условий и сокращения светового дня. После установки наплавного моста движение через реку будет восстановлено.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО приостановлена работа переправы через реку Вах на 310-м километре по направлению к селу Охтеурье. Ограничения вводили из-за пропуска льда на реке.
