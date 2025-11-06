Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Нижневартовске приступили к заливке катков во дворах

06 ноября 2025 в 10:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Нижневартовске заливают девять дворовых катков

В Нижневартовске заливают девять дворовых катков

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в девяти дворах начали заливать катки. Об этом сообщает городская дирекция спортивных сооружений.

«Мы начинаем подготовку катков к предстоящему зимнему сезону. Поэтому площадки по адресам по улицам Пермская, 23-А, Маршала Жукова, 3/1,  Дружбы Народов, 7/1, Проспект Победы, 19/1, Героев Самотлора, 22, 60 лет Октября, 16,  „Роллердром“,  Ленина, 37, Нефтяников, 25-А, квартал Молодёжный будут закрыты», — поясняли в учреждении. 

Процесс займет время, сначала будущий каток тщательно очистят от мусора и посторонних предметов, затем будет уложена снежная подушка в пять-десять сантиметров. После этой процедуры в несколько слоев зальют воду. До завершения всех этапов не рекомендуется выходить на лед, чтобы не испортить его и не замедлить процесс подготовки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал