В Нижневартовске приступили к заливке катков во дворах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Нижневартовске (ХМАО) в девяти дворах начали заливать катки. Об этом сообщает городская дирекция спортивных сооружений.
«Мы начинаем подготовку катков к предстоящему зимнему сезону. Поэтому площадки по адресам по улицам Пермская, 23-А, Маршала Жукова, 3/1, Дружбы Народов, 7/1, Проспект Победы, 19/1, Героев Самотлора, 22, 60 лет Октября, 16, „Роллердром“, Ленина, 37, Нефтяников, 25-А, квартал Молодёжный будут закрыты», — поясняли в учреждении.
Процесс займет время, сначала будущий каток тщательно очистят от мусора и посторонних предметов, затем будет уложена снежная подушка в пять-десять сантиметров. После этой процедуры в несколько слоев зальют воду. До завершения всех этапов не рекомендуется выходить на лед, чтобы не испортить его и не замедлить процесс подготовки.
