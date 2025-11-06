В Нижневартовске приступили к заливке катков во дворах

Процесс займет время, сначала будущий каток тщательно очистят от мусора и посторонних предметов, затем будет уложена снежная подушка в пять-десять сантиметров. После этой процедуры в несколько слоев зальют воду. До завершения всех этапов не рекомендуется выходить на лед, чтобы не испортить его и не замедлить процесс подготовки.