Главный следователь ХМАО прибыл в Сургут из-за пожара, где погибли семь человек
Руководитель следственного управления СК России по ХМАО Михаил Мокшин прибыл в Сургут для расследования пожара
Фото: Александр Григоренко © URA.RU
Руководитель следственного управления СК России по ХМАО Михаил Мокшин прибыл в Сургут для координации расследования пожара, в котором погибли семь человек, включая четверых детей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.
«Руководитель следственного управления СК России по Югре полковник юстиции Мокшин прибыл в Сургут для координации работы следственно-оперативной группы. По его поручению дальнейшее производство по уголовному делу поручено первому отделу по расследованию особо важных дел», — уточнил окружной следственный комитет на официальном сайте.
Пожар произошел в доме по улице Водной в садово-огородническом товариществе «Прибрежный-1». По данным следствия, в момент возгорания внутри находились хозяйка дома, её четверо детей 2008, 2012, 2014 и 2020 годов рождения, внучка 2023 года рождения, сожитель и трое гостей. Из огня удалось выбраться 17-летней дочери, сожителю и одному из гостей. Тела трех женщин и четырёх детей обнаружены при тушении пожара.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и соседей, изъяли документы, назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
Возбуждено уголовное дело. Расследование находится на личном контроле руководства следственного управления.
