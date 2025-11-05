Команда ХМАО по футзалу начала борьбу за Кубок России с победы над «Синтуром»

За всю игру забили голы Тейшейра, Шуклецов, Карпов и Мерлушкин Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Команда по футзалу «Газпром-Югра» одержала победу в первом матче 1/8 финала Кубка России против екатеринбургской команды «Синтур». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу югорчан. Об этом написали в группе «ВКонтакте» футзального клуба «Газпром-Югра».

«Одерживаем победу в первом матче 1/8 финала Кубка России», — пишут в посте. За всю игру забили голы Тейшейра, Шуклецов, Карпов и Мерлушкин.

Несмотря на уверенную игру, команда завершила матч с полученной красной карточкой Андреем Понкратовым. Ответная встреча состоится 6 ноября. Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени (18:00 по местному времени ХМАО).

