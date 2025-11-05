Путин подписал новый указ о выплатах военным

Регулярная выплата контрактникам теперь будет распространяться и на военных, отражающих вторжение Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Военнослужащие, которые отражают вторжения на государственной границе России и в прилегающих к зоне СВО регионах, начнут получать ежемесячную выплату, как у контрактников. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Помимо увеличения числа получателей ежемесячного пособия, президент поручил кабинету министров привести в соответствие с указом собственную нормативно-правовую базу. Документ начинает действовать с момента его подписания и применяется к правовым отношениям, возникшим начиная с 6 августа 2024 года.