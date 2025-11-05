Путин подписал новый указ о выплатах военным
Регулярная выплата контрактникам теперь будет распространяться и на военных, отражающих вторжение
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Военнослужащие, которые отражают вторжения на государственной границе России и в прилегающих к зоне СВО регионах, начнут получать ежемесячную выплату, как у контрактников. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Помимо увеличения числа получателей ежемесячного пособия, президент поручил кабинету министров привести в соответствие с указом собственную нормативно-правовую базу. Документ начинает действовать с момента его подписания и применяется к правовым отношениям, возникшим начиная с 6 августа 2024 года.
Ранее Путин утвердил законопроект, предусматривающий присвоение статуса ветерана боевых действий добровольцам, подписавшим контракты с Министерством обороны для участия в СВО в составе штурмовых формирований в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Согласно пояснениям к документу, ранее статусы ветерана и инвалида боевых действий предоставлялись участникам СВО на добровольной основе, однако данная практика не охватывала военнослужащих штурмовых подразделений, принимавших участие в специальной военной операции, передает RT.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
