У Джоли во время визита на Украину мобилизовали охранника

Охранника Анджелины Джоли мобилизовали во время ее визита на Украину Фото: Elena Vizzoca / Keystone Press Agency / Global Look Press

Охранника актрисы Анджелины Джоли забрали в военкомат в Николаевской области на юге страны во время ее визита на Украину. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Сотрудники ТЦК заявили, что у мужчины проблемы с документами. Он же со своей стороны сказал, что везет важного человека», — передает ТАСС. Сотрудники ТЦК (областного территориального центра комплектования) забрали охранника на блокпосте при въезде в город Южноукраинск.

Джоли лично приехала в областной военкомат, чтобы охранника отпустили. В telegram-канале издания опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, где Джоли заходит в ТЦК. Другие украинские СМИ также пишут об инциденте и публикуют видео.

