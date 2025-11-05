У Джоли во время визита на Украину мобилизовали охранника
Охранника Анджелины Джоли мобилизовали во время ее визита на Украину
Фото: Elena Vizzoca / Keystone Press Agency / Global Look Press
Охранника актрисы Анджелины Джоли забрали в военкомат в Николаевской области на юге страны во время ее визита на Украину. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«Сотрудники ТЦК заявили, что у мужчины проблемы с документами. Он же со своей стороны сказал, что везет важного человека», — передает ТАСС. Сотрудники ТЦК (областного территориального центра комплектования) забрали охранника на блокпосте при въезде в город Южноукраинск.
Джоли лично приехала в областной военкомат, чтобы охранника отпустили. В telegram-канале издания опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, где Джоли заходит в ТЦК. Другие украинские СМИ также пишут об инциденте и публикуют видео.
Ранее украинские медиа сообщили о визите Джоли в Херсон. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.