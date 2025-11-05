Трамп заявил, что у США самый мощный ядерный арсенал на планете
06 ноября 2025 в 00:56
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Соединенные Штаты Америки располагают самым мощным ядерным арсеналом на планете, превосходя по этому показателю как Россию, так и Китай. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал