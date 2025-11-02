Наперекор США: зачем Европа тихо размораживает активы России

Переводы могут осуществляться только внутри Euroclear Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бельгийский депозитарий Euroclear, на котором находятся замороженные российские активы, разрешил размораживать их без согласия США. Об этом рассказали в крупном брокере, который занимается разморозкой активов российских инвесторов.

Сам депозитарий настаивает на неприкосновенности российских активов. В Euroclear призывают соблюдать международное законодательство и не использовать активы РФ для нужд Украины. К тому же, это нарушит репутацию организации. Что означает размораживание российских активов в Euroclear — в материале URA.RU.

Какие активы будут разморожены

Депозитарий из Бельгии Euroclear стал размораживать российские активы без лицензии США OFAC (американское управление по контролю за иностранными активами). Это следует из материала «РБК Инвестиций». Проведение таких операций возможно только при соблюдении ряда условий, в том числе: наличия у инвестора лицензии Казначейства Бельгии, отсутствия участия американских лиц или финансовых институтов, а также проведения сделки внутри платформы Euroclear.

Что это означает

Для российских инвесторов эта новость стала настоящим прорывом. После блокировки активов в 2022 году, значительное число владельцев иностранных ценных бумаг столкнулось с неопределенностью. Их капиталы оказались заморожены на счетах Euroclear после введенных санкций, а проведение любых транзакций требовало получения разрешений от OFAC и прочих регулирующих органов. В данный момент инвесторы могут разблокировать часть активов.

Что думает Брюссель по российским активам

Глава правительства Бельгии Барт де Вевер ранее сообщал о том, что его государство препятствует изъятию замороженных российских активов при условии, если ЕС не возьмет на себя распределение возможных рисков. Вевер отметил, что если российские средства будут использованы, то странам ЕС нужно быть готовыми к ответным мерам в отношении западных активов, находящихся на территории РФ и стран, поддерживающих с ней дружественные отношения.

Кроме того, политический деятель подчеркнул, что «даже в период Второй мировой войны никто не осмеливался трогать замороженные активы». Об этом сообщало издание «Газета.ru».

Позицию по неприкосновенности российских активов поддержал и представитель депозитария. Он призвал соблюдать законодательство и международное право. К тому же использование российских активов может подорвать доверие к финансовой системе и Euroclear.

«Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка. Должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности», — рассказали в Euroclear. Его слова приводит РИА Новости.

Евросоюз не отложил решение об использовании активов на нужды ВСУ

Ранее участникам саммита ЕС не удалось достичь успеха по поводу инициативы Европейской комиссии о распоряжении замороженными российскими активами. Решение было перенесено на следующее заседание в декабре.

«В связи с этим Европейский совет предлагает Европейской комиссии как можно скорее представить варианты финансовой поддержки, основанные на оценке финансовых потребностей Украины, и призывает Европейскую комиссию и Совет продолжить работу», — указано в материале РЕН ТВ. Телеканал приводит данные документа. Помимо этого указано, что активы из РФ будут направлены на «возмещение ущерба» Украине после окончания конфликта.

Комментарий регионального прокурора РФ

Региональный прокурор РФ Юрий Скуратов поделился мнением по поводу деблокирования активов. По его мнению, решение бельгийской компании является лишь промежуточным этапом окончательной разморозки активов.

«Та информация, которая поступила, она свидетельствует о попытке Euroclear найти схемы для того, чтобы разморозить российские активы, находящиеся у них. И это — прецедент, когда активы, связанные с американской, кстати, юрисдикцией, попытаются деблокировать, вернее, деблокированы», — заявил Скуратов. Его слова приводит КП.

Также эксперт отметил, что это разблокировка является промежуточной. Она не окончательно решает вопрос из-за того, что активы остаются внутри Euroclear.

Что произошло с российскими активами

Российские активы на депозитариях Euroclear и Clearstream были заблокированы в 2022 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2022 году произошла блокировка активов российских инвесторов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Общая сумма замороженных средств составила порядка 6 трлн рублей. После этого были реализованы несколько мероприятий по разблокировке активов.