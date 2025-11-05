Европейцы боятся мыслить рационально Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европа рискует остаться заложником собственных идеологических рамок, игнорируя реальные угрозы безопасности. Почему НАТО и ЕС, создавая «мир без России», фактически провоцируют нестабильность и конфликт? Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в колонке для портала steigan.no объясняет, чего боятся европейские лидеры в отношении военного конфликта на Украине.

Он предлагает среднестатистическому европейскому политику, ученому или журналисту провести мысленный эксперимент и представить себя на месте советника Кремля. «Что бы вы посоветовали России при отсутствии переговоров для разрешения украинского конфликта?» — безапелляционно вопрошает Дизен.

По словам профессора, большинство бы дало абсурдные ответы. Например, посоветовали бы Кремлю капитулировать и отступить, даже несмотря на то, что Россия близка к победе. Европейцы попросту боятся, что их осудят за любую, самую мелкую попытку одобрения действий Москвы в отношении Украины, поэтому любое рациональное действие среди них будет подавлено в пользу нереалистичных заявлений, добавляет Дизен.

Российские военные, тем временем, продолжают развивать успех в наиболее горячих точках. Положение бойцов ВСУ, оказавшихся зажатыми в тиски в районах Купянска и Красноармейска, является, мягко говоря, незавидным.

«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в „котлах“ Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается», — говорится в заявлении Минобороны. Там добавляют, что других вариантов выжить, кроме как сдаться в плен, у украинских военных нет.