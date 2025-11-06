В ХМАО умер еще один пострадавший от смертельного пожара в дачном доме

В Сургуте от ожогов умер отец многодетного семейства Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) от многочисленных ожогов умер мужчина, которому удалось спастись из горящего дома, где погибли дети. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Максим Слепов.

«Список пострадавших в страшном пожаре в СОТ „Прибрежный-1“ пополнился. Сегодня в больнице умер мужчина, который поступил туда после трагедии с многочисленными ожогами», — написал мэр в своем telegram-канале. Глава Сургута выразил соболезнования родным и близким.

Администрация Сургута взяла на себя организацию похорон семьи сургутян. Тем, кто выжил в страшном пожаре? оказывается всестороннюю помощь.

