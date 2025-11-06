Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В ХМАО умер еще один пострадавший от смертельного пожара в дачном доме

06 ноября 2025 в 12:22
В Сургуте от ожогов умер отец многодетного семейства

В Сургуте от ожогов умер отец многодетного семейства

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) от многочисленных ожогов умер мужчина, которому удалось спастись из горящего дома, где погибли дети. Об этом сообщил руководитель муниципалитета Максим Слепов.   

«Список пострадавших в страшном пожаре в СОТ „Прибрежный-1“ пополнился. Сегодня в больнице умер мужчина, который поступил туда после трагедии с многочисленными ожогами», — написал мэр в своем  telegram-канале. Глава Сургута выразил соболезнования родным и близким.

Администрация Сургута взяла на себя организацию похорон семьи сургутян. Тем, кто выжил в страшном пожаре? оказывается всестороннюю помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) в дачном кооперативе «Прибрежный-1» в результате пожара погибли дети из многодетной семьи и их мать. Ее супругу удалось спастись, но он получил серьезные ожоги и находился в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. 

