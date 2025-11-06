В ХМАО растет число пациентов, заболевших пневмонией

В Югре увеличилось число пневмоний Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Югре зафиксирован рост внебольничных пневмоний почти на 14 %. Об этом рассказали в окружном Роспотребнадзоре.

«Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 19 случаев на 100 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 13,9%», — сообщают санврачи. При этом, в регионе падает заболеваемость ОРВИ.

Мониторинг циркулирующих респираторных вирусов показал, что доля вируса SARS-CoV-2 составила 40,9%, на втором месте — риновирус с показателем 27,4%, на третьем — парагрипп с 7,6%. Прививки от респираторных инфекций в Югре получили 745 тысяч жителей, включая 287 680 детей и 3 738 беременных женщин.

Продолжение после рекламы

В Роспотребнадзоре напомнили о важности соблюдения профилактических мер: респираторного этикета, гигиены рук, регулярной влажной уборки и проветривания помещений, ограничения контактов в местах скопления людей. При появлении симптомов специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу для назначения противовирусной терапии.