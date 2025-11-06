Дороже и больше: жители «тюменской матрешки» стали чаще оформлять ипотеку
Северяне и тюменцы стали чаще брать ипотеки
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Число оформленных ипотечных кредитов в регионах «тюменской матрешки» — ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, в третьем квартале 2025 года выросло на треть, а сумма займов — почти на 40%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе тюменского отделения Банка России.
«В третьем квартале жители Тюменской области, ЯНАО и ХМАО оформили ипотечных кредитов на общую сумму в 51 миллиард рублей. По сравнению со вторым кварталом количество выросло на треть, а сумма — почти на 40%. Югорчане взяли 5 100 кредитов на сумму 22,3 млрд рублей, тюменцы — 4 400 на 19,4 млрд рублей, ямальцы — 2 000 на 9,3 миллиарда», — рассказали в пресс-службе.
Самая высокая средняя ставка по льготным госпрограммам, по которым выдается более 80% ипотек, оказалась в ХМАО — 7,7%. В двух других регионах — по 7,5%.
Причинами оживления на рынке эксперты называют снижение ставок (вслед за ключевой) и активную выдачу займов в преддверии изменения условий по льготным кредитам. Что до размеров ипотек, то в Тюменской области средний размер составил 4,2 миллиона, в ХМАО — 4,3 млн рублей, в ЯНАО — 4,7 млн рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.