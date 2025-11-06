В ХМАО избивший ребенка мужчина отделался штрафом
Советский районный суд ХМАО взыскал штраф и компенсацию морального вреда с мужчины, ударившего несовершеннолетнего. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».
«Гражданка, действуя в интересах своего несовершеннолетнего сына, потребовала взыскать с ответчика моральный вред. По ее словам, он нанес ребенку удар рукой в лицо, причинив физическую боль и телесные повреждения», — уточнили в пресс-службе. После этого суд признал мужчину виновным и назначил штраф в пять тысяч рублей.
Кроме того, в пользу пострадавшего взыскан моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляции.
