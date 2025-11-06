В ХМАО и ЯНАО начнут проверять банковские счета родителей при назначении детских пособий

Югра и ЯМАО вошли в число регионов, где в 2026 году запустят эксперимент по учету поступлений на банковские счета при назначении детских пособий. Если доход семьи окажется выше установленного лимита, выплаты не назначат.

«В 2026 году в России пройдет эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия за счет оценки объемов поступлений на счета и депозиты семьи. Он пройдет в Московской области, ЯНАО и ХМАО», — пишут «Ведомости».

Пособие не дадут, если поступления на счета всех членов семьи за год превысят их официальный доход более чем вдвое. Социальный фонд будет запрашивать у ФНС и банков данные о движении средств. При расчете не учтут переводы между своими счетами, кредиты и сделки по продаже имущества. По данным «Ведомостей», семья из трех человек с официальным доходом 40 тысяч рублей в месяц (480 тысяч в год) не получит пособие, если на счета зачислено более 960 тысяч рублей за последние 12 месяцев.