Пенсионеры из ХМАО массово осваивают нейросети

Жители ХМАО старше 55 лет стали заметно активнее пользоваться искусственным интеллектом. По данным аналитиков «Мегафона», за год число таких пользователей выросло почти в восемь раз.

«Интерес к искусственному интеллекту резко вырос среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа старше 55 лет», — сообщили в пресс-службе компании. Всего с начала года количество югорчан, применяющих ИИ в быту и на работе, увеличилось на 126 процентов.

Расход трафика на нейросервисы вырос в 21 раз — это выше среднего по стране. Самым популярным инструментом стал ChatGPT, за ним следуют GigaChat и Qwen. Также растет интерес к нейросетям для создания видео: трафик на таких сервисах увеличился почти в восемь раз.

