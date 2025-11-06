В ХМАО работодатель задолжал сотрудникам почти миллион рублей
В Югорске прокуратура взяла на контроль работодателя, который не платил зарплату сотрудникам
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Югорске (ХМАО) возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты на 840 тысяч рублей. Межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководителя компании «Югорскпродукт-Ойл», сообщает telegram-канал ведомства.
«Задолженность составила более 840 тысяч рублей за период с ноября 2024 года по май 2025 года. По факту невыплаты заработной платы трем работникам предприятия возбуждено уголовное дело», — пояснили в надзорном ведомстве.
Несмотря на то, что деньги на зарплаты в бюджете компании были, их тратили на другие цели. Проверка была инициирована после обращения сотрудников. Невыплата заработной платы свыше двух месяцев при наличии у работодателя финансовых возможностей уголовно-наказуемое деяние. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Возбуждено уголовное дело.
