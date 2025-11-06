В Кургане провели уникальную операцию на глазах
Операцию по лечению глаз провели в Курганском госпитале ветеранов войн (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Курганском госпитале для ветеранов войн врачи-офтальмологи совместно с инженерами российской компании SOLOFARM успешно провели уникальную операцию на глазах. Об этом сообщает в паблике медучреждения «ВКонтакте».
«Успешно проведено оперативное лечение сквозного макулярного разрыва с использованием аутологичной плазмы крови (ACP). Методика операции включает витрэктомию — удаление стекловидного тела, удаление внутренней пограничной мембраны с поверхности макулы, нанесение аутологичной плазмы (полученной из крови пациента) на место разрыва и введение газового пузырька в глазное яблоко», — пишут врачи.
ACP-терапия (терапия аутологичной плазмой крови) считается одним из самых эффективных методов лечения макулярного разрыва сетчатки и некоторых видов отслойки сетчатки. Методика может применяться как дополнение к классическим методам глазной хирургии. Операция у пациентки прошла успешно, окончательные результаты будут известны через месяц — это период, необходимый для рассасывания газового пузыря в полости стекловидного тела и регенерации ткани. В медицинском учреждении отметили, что работают на уровне национальных стандартов.
Курганский госпиталь для ветеранов войн продолжает внедрять инновационные методы лечения, следуя примеру других региональных медицинских учреждений. Ранее свердловские врачи продемонстрировали возможности современной медицины, спасая конечности бойцов СВО с тяжелыми ранениями и осложнениями, включая остеомиелит, используя аппарат Илизарова и комплексный подход к лечению.
- Коллега06 ноября 2025 11:35Молодцы! Гордимся