В Кургане провели уникальную операцию на глазах

В Курганском госпитале для ветеранов войн врачи-офтальмологи совместно с инженерами российской компании SOLOFARM успешно провели уникальную операцию на глазах. Об этом сообщает в паблике медучреждения «ВКонтакте».

«Успешно проведено оперативное лечение сквозного макулярного разрыва с использованием аутологичной плазмы крови (ACP). Методика операции включает витрэктомию — удаление стекловидного тела, удаление внутренней пограничной мембраны с поверхности макулы, нанесение аутологичной плазмы (полученной из крови пациента) на место разрыва и введение газового пузырька в глазное яблоко», — пишут врачи.

ACP-терапия (терапия аутологичной плазмой крови) считается одним из самых эффективных методов лечения макулярного разрыва сетчатки и некоторых видов отслойки сетчатки. Методика может применяться как дополнение к классическим методам глазной хирургии. Операция у пациентки прошла успешно, окончательные результаты будут известны через месяц — это период, необходимый для рассасывания газового пузыря в полости стекловидного тела и регенерации ткани. В медицинском учреждении отметили, что работают на уровне национальных стандартов.

