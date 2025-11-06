Курганец просто так прикончил соседскую собаку из пневматической винтовки
Пенсионер из Мишкинского округа застрелил собаку
В Мишкинском округе (Курганская область) 63-летний пенсионер убил соседскую собаку выстрелом из пневматической винтовки. Сделал он это из хулиганских побуждений. Об этом сообщает УМВД по Курганской области на своем сайте.
«В октябре текущего года жительница одного из населенных пунктов Мишкинского округа выгуливала свою собаку. Их заметил 63-летний мужчина, проживающий неподалеку. Пенсионер взял пневматическую винтовку и из хулиганских побуждений выстрелил в животное. Хозяйка отвезла в собаку в ветеринарную клинику, где ей назначили лечение, но впоследствии животное скончалось», — пишут полицейские.
После гибели питомца женщина обратилась в полицию с заявлением о произошедшем. Участковый уполномоченный полиции установил все обстоятельства случившегося. В ходе работы подозреваемый признал свою вину. У пенсионера изъяли пневматическое оружие и патроны. Дознаватель возбудил уголовное дело, мужчине грозит до трех лет колонии.
