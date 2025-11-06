Курганец просто так прикончил соседскую собаку из пневматической винтовки

Пенсионер из Мишкинского округа застрелил собаку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Мишкинском округе (Курганская область) 63-летний пенсионер убил соседскую собаку выстрелом из пневматической винтовки. Сделал он это из хулиганских побуждений. Об этом сообщает УМВД по Курганской области на своем сайте.

«В октябре текущего года жительница одного из населенных пунктов Мишкинского округа выгуливала свою собаку. Их заметил 63-летний мужчина, проживающий неподалеку. Пенсионер взял пневматическую винтовку и из хулиганских побуждений выстрелил в животное. Хозяйка отвезла в собаку в ветеринарную клинику, где ей назначили лечение, но впоследствии животное скончалось», — пишут полицейские.