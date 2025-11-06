В Кургане приставы арестовали дом на колесах должника по налогам
Автодом курганца арестовали из-за крупных долгов (архивное фото)
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Судебные приставы арестовали автодом жителя Кургана, который уклонялся от уплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП региона.
На исполнении в Курганском городском отделении судебных приставов №4 находилось производство о взыскании налоговой задолженности с гражданина. Мужчина владел квартирой, автомобилем и небольшим бизнесом, но обязанность по уплате налогов игнорировал. «Судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции организовали совместный рейд, в ходе которого с помощью специального программного оборудования в потоке машин выявляли автомобили должников. Так в поле зрения правоохранителей попался дом на колесах, принадлежащий неплательщику налогов», — рассказали в ведомстве.
После этого мужчина единовременно выплатил 184 тысячи рублей. Автомобиль ему вернули.
В Курганской области ранее отмечались случаи, когда должники игнорировали судебные решения о выплате налогов и штрафов. Это привело к применению мер принудительного исполнения в отношении их имущества, включая недвижимость и транспортные средства.
