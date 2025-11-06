В Кургане приставы арестовали дом на колесах должника по налогам

Автодом курганца арестовали из-за крупных долгов (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Судебные приставы арестовали автодом жителя Кургана, который уклонялся от уплаты налогов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП региона.

На исполнении в Курганском городском отделении судебных приставов №4 находилось производство о взыскании налоговой задолженности с гражданина. Мужчина владел квартирой, автомобилем и небольшим бизнесом, но обязанность по уплате налогов игнорировал. «Судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции организовали совместный рейд, в ходе которого с помощью специального программного оборудования в потоке машин выявляли автомобили должников. Так в поле зрения правоохранителей попался дом на колесах, принадлежащий неплательщику налогов», — рассказали в ведомстве.

После этого мужчина единовременно выплатил 184 тысячи рублей. Автомобиль ему вернули.