Пять проектов Курганской области вышли в финал престижной премии туризма
Различные курганские фестивали вышли в финал Международного конкурса
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пять проектов Курганской области вышли в общенациональный финал Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщается в tg-канале правительства Курганской области.
«Сразу пять проектов Курганской области будут бороться за победу в Общенациональном финале Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Он пройдет с 26 по 28 ноября в Нижнем Новгороде», — пишут власти.
В финале будут представлены: фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел», региональный фестиваль «Едем на Савин» в номинации «Событие в области патриотического туризма», III Областной фестиваль народного творчества «Михайловский торжок» в номинации «Лучшее этнокультурное событие», фестиваль День Далмата Исетского в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» и семейный курорт «Лесники» в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия». Всего в общенациональный финал премии вышли 366 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии.
Кроме того, два туристических маршрута Курганской области стали финалистами XII Всероссийского конкурса «Маршрут года». Маршрут «Далматово: наследие прошлого, секреты будущего» представлен в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма», маршрут «Мощь арктического вездехода» — в номинации лучший маршрут промышленного туризма. Подведение итогов конкурса состоится с 13 по 15 ноября в Перми. Всего в финале представят 321 проект из 54 регионов России и Республики Беларусь.
Курганская область активно развивает событийный туризм и культурные инициативы. Ранее, в прошлом году, три курганских фестиваля уже были отмечены Международной премией Russian Event Awards, включая «Русское поле», «Едем на Савин» и День памяти обретения мощей преподобного Далмата Исетского, завоевав призовые места в своих номинациях. Кроме того, музеи региона регулярно проводят масштабные культурные мероприятия, привлекая тысячи участников. Более 2800 человек приняли участие в акции «Ночь искусств-2025» в Курганской области, организованной под лозунгом «В единстве культур — сила народа». Акция была посвящена Дню народного единства и привлекла внимание широкой аудитории, включая студентов, многодетные семьи, семьи военнослужащих и многих других. Для всех желающих были организованы разнообразные мероприятия: познавательные лекции, увлекательные мастер-классы, тематические экскурсии и концерты местных творческих коллективов.
