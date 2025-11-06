Пять проектов Курганской области вышли в финал престижной премии туризма

Различные курганские фестивали вышли в финал Международного конкурса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пять проектов Курганской области вышли в общенациональный финал Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщается в tg-канале правительства Курганской области.

«Сразу пять проектов Курганской области будут бороться за победу в Общенациональном финале Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Он пройдет с 26 по 28 ноября в Нижнем Новгороде», — пишут власти.

В финале будут представлены: фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел», региональный фестиваль «Едем на Савин» в номинации «Событие в области патриотического туризма», III Областной фестиваль народного творчества «Михайловский торжок» в номинации «Лучшее этнокультурное событие», фестиваль День Далмата Исетского в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» и семейный курорт «Лесники» в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия». Всего в общенациональный финал премии вышли 366 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии.

Кроме того, два туристических маршрута Курганской области стали финалистами XII Всероссийского конкурса «Маршрут года». Маршрут «Далматово: наследие прошлого, секреты будущего» представлен в номинации «Лучший маршрут образовательного туризма», маршрут «Мощь арктического вездехода» — в номинации лучший маршрут промышленного туризма. Подведение итогов конкурса состоится с 13 по 15 ноября в Перми. Всего в финале представят 321 проект из 54 регионов России и Республики Беларусь.