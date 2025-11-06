Ребенок получит 100 тысяч рублей за травму на турнике в курганском лагере
В Курганской области ребенок получил травму на турнике (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Прокуратура Половинского района (Курганская область) добилась взыскания компенсации морального вреда в пользу ребенка, получившего травму в летнем оздоровительном лагере. Суд обязал учреждение выплатить несовершеннолетнему 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры Курганской области.
«Установлено, что в период нахождения в летнем оздоровительном лагере ребенок получил травму в результате занятий на турнике. <...> По результатам рассмотрения иска судом в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — пишет ведомство.
Отмечается, что руководство лагеря не обеспечило должный контроль за ребенком. Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.
Это не первый случай, когда в Курганской области суды взыскивают компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних, пострадавших по вине учреждений или муниципальных органов. Ранее администрация Кургана выплатила 70 тысяч рублей девочке, укушенной безнадзорной собакой, а школьник из Мишкинского округа получил 20 тысяч рублей после травмы на уроке физкультуры.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!