Ребенок получит 100 тысяч рублей за травму на турнике в курганском лагере

Прокуратура Половинского района (Курганская область) добилась взыскания компенсации морального вреда в пользу ребенка, получившего травму в летнем оздоровительном лагере. Суд обязал учреждение выплатить несовершеннолетнему 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что в период нахождения в летнем оздоровительном лагере ребенок получил травму в результате занятий на турнике. <...> По результатам рассмотрения иска судом в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей», — пишет ведомство.

Отмечается, что руководство лагеря не обеспечило должный контроль за ребенком. Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.

