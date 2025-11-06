Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В Кургане две иномарки столкнулись в жестком ДТП на перекрестке Гоголя-Савельева. Видео

06 ноября 2025 в 09:44
ДТП произошло утром в Кургане (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане произошло жесткое ДТП на перекресте улиц Гоголя-Савельева. Столкнулись две иномарки, на месте работала скорая и пожарные. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«ДТП на Гоголя-Савельева примерно в 7:50. Скорая и пожарные быстро приехали», — передает корреспондент. На видео по центру перекрестка находятся две иномарки. Черная Chevrolet без особых повреждений, а у белого авто сильно побит левый бок. Сотрудники скорой увезли пострадавшего мужчину.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское ГАИ. Ответ ожидается, новость будет дополнена.

