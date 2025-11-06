ДТП произошло утром в Кургане (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане произошло жесткое ДТП на перекресте улиц Гоголя-Савельева. Столкнулись две иномарки, на месте работала скорая и пожарные. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«ДТП на Гоголя-Савельева примерно в 7:50. Скорая и пожарные быстро приехали», — передает корреспондент. На видео по центру перекрестка находятся две иномарки. Черная Chevrolet без особых повреждений, а у белого авто сильно побит левый бок. Сотрудники скорой увезли пострадавшего мужчину.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское ГАИ. Ответ ожидается, новость будет дополнена.