Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ВЦИОМ назвал процент россиян, считающих себя патриотами

ВЦИОМ: из опрошенных 1,6 тысяч россиян более 94% считают себя патриотами РФ
06 ноября 2025 в 16:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Согласно результатам опроса, 92% россиян отметили, что для них важно гордиться своей страной

Согласно результатам опроса, 92% россиян отметили, что для них важно гордиться своей страной

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свыше 94% опрошенных россиян считают себя патриотами. О таких данных рассказал директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Сегодня более 94% россиян характеризуют себя как патриотов своей страны, противоположная группа составляет лишь 3%», — сообщил Мамонов результаты опроса в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Межнациональное согласие как основа единства России». Его слова приводит ТАСС.

Исследование проводилось в октябре 2025 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России. Мамоно также отметил, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации — 92% опрошенных — подчеркнули значимость чувства гордости за собственное государство. При этом 98% респондентов выразили убежденность в необходимости сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Как отметил директор департамента, 43% участников исследования идентифицируют себя к общности «гражданин России».

Продолжение после рекламы

«Гражданство — тот фактор, который нас всех объединяет вне зависимости от многообразия и от различий. <...>  60% считают, что национальное многообразие нашей страны делает ее сильнее», — отметил эксперт.

Кроме того, опрос показал, что 52% россиян считают, что спецоперация на Украине объединила и сплотила россиян. По словам Мамонова, это показывает, как текущая ситуация влияет на то, как люди оценивают единство в обществе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал