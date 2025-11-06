ВЦИОМ назвал процент россиян, считающих себя патриотами

Согласно результатам опроса, 92% россиян отметили, что для них важно гордиться своей страной Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свыше 94% опрошенных россиян считают себя патриотами. О таких данных рассказал директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Сегодня более 94% россиян характеризуют себя как патриотов своей страны, противоположная группа составляет лишь 3%», — сообщил Мамонов результаты опроса в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Межнациональное согласие как основа единства России». Его слова приводит ТАСС.

Исследование проводилось в октябре 2025 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России. Мамоно также отметил, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации — 92% опрошенных — подчеркнули значимость чувства гордости за собственное государство. При этом 98% респондентов выразили убежденность в необходимости сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Как отметил директор департамента, 43% участников исследования идентифицируют себя к общности «гражданин России».

Продолжение после рекламы

«Гражданство — тот фактор, который нас всех объединяет вне зависимости от многообразия и от различий. <...> 60% считают, что национальное многообразие нашей страны делает ее сильнее», — отметил эксперт.